Κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο: Η φωτογραφία του Μαρτίκα με το τελευταίο «στημένο τραπέζι» με τον Παντελίδη – «Θύμα» και η Ανδριώτου (Video)

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα, ανάμεσά τους κι ο Σπύρος Μαρτίκας, αλλά και η πρώην σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Όπως έγινε γνωστό, εκτός από τον Μαρτίκα, μέσω του οποίου γνωστοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, θύμα των απατεώνων έπεσε και η γνωστή influencer και μοντέλο, Βρισηίδα Ανδριώτου. Η πρώην σύντροφος του Μαρτίκα, είδε να κάνουν «φτερά» 40.000 ευρώ από τους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Οι απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν 610.000 ευρώ από τον Μαρτίκα και την Ανδριώτου, όταν τους έπεισαν να επενδύσουν στο Καζίνο Λουτρακίου εξαπατώντας τους, ότι θα έχουν βέβαιη απόδοση του κεφαλαίου τους. Από τα χρήματα αυτά, οι 50.000 ευρώ βγήκαν από την τσέπη της influencer, η οποία εν τέλει κατάφερε να πάρει πίσω τις 10.000€ και υπέβαλε μήνυση κατά των απατεώνων.

Μαρτίκας: «Χρυσοχόος από Λάρισα έχασε 400.000 ευρώ»

Ο Σπύρος Μαρτίκας, προχώρησε σε νέες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι τη Δευτέρα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν επιπλέον στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος.

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, πόσος κόσμος έχει μιλήσει και τι αποκαλύψεις θα βγουν. Δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας μιλώντας στον ΑΝΤ1. Πρόσθεσε δεμ ότι ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει «τεράστιες αποκαλύψεις» για τη δράση της οργάνωσης. Όπως είπε, το κύκλωμα λειτουργούσε «με τρομερά στημένο και ευφυές κόλπο» κι εκτίμησε ότι οι υπαίτιοι «θα πληρώσουν τα πάντα». Ο ίδιος επανέλαβε ότι έχει «τεράστια εμπιστοσύνη» στην ελληνική Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας πως την Τρίτη αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου.

Αναφερόμενος στα θύματα της οργάνωσης, ο Μαρτίκας αποκάλυψε ότι «ένας χρυσοχόος από τη Λάρισα» «επένδυσε» 400.000 ευρώ, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ώρες θα γίνουν κι άλλες αποκαλύψεις. Πρόσθεσε κλείνοντας, ότι επικοινώνησε μαζί του και η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Όλη η αλήθεια γυμνή, το στημένο τραπέζι»

Εξάλλου, αίσθηση προκάλεσαν τα story του Σπύρου Μαρτίκα στο Instagram, από τη βραδιά που ισχυρίζεται ότι ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης, είχε οργανώσει «στημένο τραπέζι» κι «έφαγαν» 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που είχε το τροχαίο δυστύχημα.

Οι εικόνες που ανάρτησε ο Μαρτίκας στο Instagram story

