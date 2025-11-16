Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Κατάθεση ψυχής από τη μητέρα της Γαρυφαλλιάς – «Έχει κάνει ένα κρακ μέσα μου, είναι ένα τραύμα τόσο βαθύ» (Video)

Στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» μίλησε η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς. Η νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της το καλοκαίρι του 2021 στη Φολέγανδρο και η συνέντευξη της μητέρας της προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η μητέρα μίλησε για τη Γαρυφαλλιά με λόγια γεμάτα αγάπη, χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαίο παιδί» με «αύρα ευγένειας, αγάπης και καλοσύνης», ένα κορίτσι που είχε όνειρα, στόχους και «πολλά να δώσει». Όταν κλήθηκε να περιγράψει πώς είναι η ζωή χωρίς εκείνη, η απάντηση της συγκλόνισε:

«Έχει κάνει ένα κρακ μέσα μου, σαν να έχει σπάσει κάτι μέσα σου το οποίο τρίζει κάθε μέρα… Είναι ένα τραύμα τόσο βαθύ».

Αποκάλυψε επίσης πως κανείς από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς δεν επικοινώνησε μαζί της για πραγματική στήριξη. Παράλληλα, αναφερόμενη στην πρωτόδικη ποινή του δράστη (ισόβια κάθειρξη), που ακόμη εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό, είπε ότι δεν θεωρεί πως αποτελεί δίκαιη τιμωρία. Όπως εξήγησε, το έγκλημα «δεν το έχει κάνει μόνος του, το έχουν κάνει όλοι μαζί», επιρρίπτοντας ευθύνη και σε γονείς που συστηματικά καλύπτουν προβληματικές συμπεριφορές.

Η μεγαλύτερη πληγή της παραμένει το ότι δεν σηκώθηκε να αποχαιρετήσει την κόρη της το τελευταίο πρωινό που την είδε ζωντανή. Για εκείνη, η Γαρυφαλλιά είναι «η ηρωίδα» που βρήκε τη δύναμη να πει «όχι» και να προσπαθήσει να ξεφύγει. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση να τιμήσουμε όλες αυτές τις γυναίκες θεσπίζοντας επιτέλους τον όρο γυναικοκτονία, αποδίδοντας τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη που τους αξίζει.

