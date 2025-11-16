Πολυτεχνείο: Έδιωξαν με γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες την ΑΡΑΣ – Καταδίκη για την επίθεση του Σαββάτου

Κύμα καταγγελιών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο το Σάββατο 11/15, κατά της μέχρι πρότινος συνιστώσας του ΜέΡΑ25 και φοιτητικής παράταξης της ΛΑΕ, ΑΡΑΣ, της οποίας μέλη ξυλοκόπησαν άγρια και αναίτια άτομα του αναρχικού χώρου.

Η Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας καταγγέλλει, μάλιστα, επιθέσεις «πογκρόμ» που επεκτάθηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του κτιρίου Τοσίτσα. «Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης τυφλής επίθεσης, και ενώ μέλη της συνέλευσής μας έστηναν πολιτικό υλικό και προετοίμαζαν την εκδήλωση στα πλαίσια του τριημέρου του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκαν από τη συμμορία της ΑΡΑΣ», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΚΝΕ: «Καταγγέλλουμε τα επεισόδια στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου»

Σε χθεσινή ανακοίνωση της για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο η Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ αναφέρει:

«Καταγγέλλουμε τα σημερινά επεισόδια στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου μεταξύ της ομάδας της ΑΡΑΣ, παράταξη της ΛΑΕ στα Πανεπιστήμια και αναρχικών ομάδων, που οδήγησαν στον τραυματισμό φοιτητών.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση και δεν μπορούν να αμαυρώσουν το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα του εορτασμού του Πολυτεχνείου.

Οι χιλιάδες λαού και νεολαίας που κατέθεσαν λουλούδια στο χώρο του Πολυτεχνείου τιμώντας την αντιδικτατορική πάλη, είναι η καλύτερη απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης που εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και επιτίθεται στα δικαιώματα της νεολαίας. Αυτή είναι και η καλύτερη απαντηση σε τέτοια απαράδεκτα περιστατικά.

Η προσπάθεια διαφόρων “μέσων μαζικής παραπληροφόρησης” μέσω προβοκατόρικων δημοσιευμάτων να εμπλέξουν το ΚΚΕ και την ΚΝΕ σε αυτά τα περιστατικά θα πέσει στο κενό. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ υπερασπιζόμαστε το πραγματικό μήνυμα και τα επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου. Καλούμε τη νεολαία να συμμετέχει ακόμα πιο μαζικά στις εκδηλώσεις του εορτασμού και στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία την Δευτέρα 17 Νοέμβρη, με προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 4.30 το απόγευμα».

Κομμουνιστική Απελευθέρωση: «Οι πρακτικές αυτές προσφέρουν βούτυρο στο ψωμί της κυβερνητικής πολιτικής»

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τη σημερινή βίαιη επίθεση της ΑΡΑΣ (οργάνωση που συμμετέχει στην ΛΑΕ) ενάντια σε τμήμα του αναρχικού χώρου μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου και ενώ έχει ξεκινήσει ο τριήμερος γιορτασμός της εξέγερσης, με αποτέλεσμα σοβαρά τραυματισμένους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Οι πρακτικές αυτές, όχι μόνο προσφέρουν βούτυρο στο ψωμί της κυβερνητικής πολιτικής καταστολής της ΝΔ, αλλά αμαυρώνουν τις ιδέες και τον πολιτισμό της Αριστεράς. Από μεριάς της συγκεκριμένης οργάνωσης δεν είναι μεμονωμένες αλλά επαναλαμβανόμενες εδώ και χρόνια σε βάρος άλλων αριστερών, κομμουνιστικών οργανώσεων και φοιτητικών παρατάξεων.

Θεωρούμε πως έχουν ξεχωριστή ευθύνη οι οργανώσεις ΛΑΕ και ΜέΡΑ25, οι οποίες έχουν σταθερή πολιτική συνεργασία με την ΑΡΑΣ στο πλαίσιο του πολιτικού μετώπου “Ενωτική Πρωτοβουλία Μερα25 – Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά”.

Καλούμε σε καταδίκη, από όλες τις οργανώσεις της αριστεράς, των πρακτικών αστικής βίας μέσα στο κίνημα, από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο και αν οργανώνονται. Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δεν διασφαλίζεται με πρακτικές τυφλής βίας.

Θέλουμε ένα Πολυτεχνείο ζωντανό, συντροφικό, ανοιχτό σε όλα τα ρεύματα αμφισβήτησης και δράσης, χωρίς πρακτικές μηδενιστικής βίας.

Για τις δυνάμεις της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης ο εχθρός βρίσκεται στην πολιτική της κυβέρνησης και της αστικής τάξης. Απέναντι σε αυτούς οφείλουμε να οικοδομήσουμε μέτωπο αντικαπιταλιστικής ανατροπής και νέας κομμουνιστικής προοπτικής».

Έδιωξαν την ΑΡΑΣ από το Πολυτεχνείο με γιουχαρίσματα

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ΑΡΑΣ απωθήθηκε από τους χώρους εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου από τα συγκεντρωμένα άτομα, ενώ τον γύρω του διαδικτύου κάνουν βίντεο όπου φοιτητές τους «υποδέχονται» με γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες.

Βαρουφάκης: «Τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ»

Το «τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ», μετά την άγρια επίθεση εναντίον αναρχικών ομάδων, χθες Σάββατο, στο Πολυτεχνείο, θα εισηγηθεί ο Γιάνης Βαρουφάκης

«Αυτό θα εισηγηθώ απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση της ΠΓ. Μόνο έτσι μπορεί να ευοδωθεί η ενωτική μας πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στην οποία παραμένουμε αφοσιωμένοι. Με αδιαπραγμάτευτες αρχές και αγωνιστική συνέπεια», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Η χθεσινή ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση».

«Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε… τα θύματα

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο, το πρωί του Σαββάτου. Αυτές ωστόσο δεν αφορούν στους δράστες της επίθεσης, αλλά στα θύματα.

Σύμφωνα με τη σελίδα 161antifascist_action στο Instagram, αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας προχώρησαν στις συλλήψεις των τραυματισμένων θυμάτων της επίθεσης της ΑΡΑΣ, τα οποία είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Σε βάρος των συλληφθέντων φέρονται να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν στον νόμο περί όπλων και φθορές.

