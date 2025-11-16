Τραγωδία στη Ροδόπη: Ι.Χ. που μετέφερε μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Ένας νεκρός, 3 τραυματίες

Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες. Το τροχαίο σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, σε δασική περιοχή της Ροδόπης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενός μη νόμιμου μετανάστη, καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μη νόμιμων μεταναστών.

Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από το στραπατσαρισμένο όχημα με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

