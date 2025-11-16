search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 17:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 16:11

Τραγωδία στη Ροδόπη: Ι.Χ. που μετέφερε μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Ένας νεκρός, 3 τραυματίες

16.11.2025 16:11
ekab new

Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες. Το τροχαίο σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, σε δασική περιοχή της Ροδόπης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενός μη νόμιμου μετανάστη, καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μη νόμιμων μεταναστών.

Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από το στραπατσαρισμένο όχημα με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Κατάθεση ψυχής από τη μητέρα της Γαρυφαλλιάς – «Έχει κάνει ένα κρακ μέσα μου, είναι ένα τραύμα τόσο βαθύ» (Video)

Δολοφονία Λάλα: Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες

Πολυτεχνείο: Καταδίκη της επίθεσης της ΑΡΑΣ σε αναρχικούς από παρατάξεις – Τους έδιωξαν με γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oplostasio1
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες

kaklamanis_zelenski
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

mitsotakis-zelensky
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επτά σημεία της κοινής δήλωσης Μητσοτάκη – Ζελένσκι

lefta-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Θύμα απάτης άνδρας που πλήρωσε 3.200 ευρώ για αμάξι που δεν παρέλαβε ποτέ

METRO_KORYDALLOS
ΕΛΛΑΔΑ

«Πάγωσαν» Μετρό και Προαστιακός για 1,5 ώρα – Χάος λόγω μέτρων ασφαλείας για τον Ζελένσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 17:42
oplostasio1
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες

kaklamanis_zelenski
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

mitsotakis-zelensky
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επτά σημεία της κοινής δήλωσης Μητσοτάκη – Ζελένσκι

1 / 3