ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.11.2025

Νάξος: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό και τραυματία – Σύγκρουση μηχανής με αγροτικό

16.11.2025 16:23
peripoliko_elas_astynomia

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Νάξο το μεσημέρι του Σαββάτου με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στο 3ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Εγγαρών στο ύψος του ΚΤΕΟ, μετά από σύγκρουση δίκυκλης μηχανής με αγροτικό όχημα – φορτηγάκι.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ακαριαία ο 82χρονος οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος είναι Γερμανός υπήκοος που διέμενε μόνιμα στη Νάξο. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν και ο σοβαρός τραυματισμός του 80χρονου οδηγού του αγροτικού οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, ωστόσο, την Κυριακή διακομίστηκε με ελικόπτερο προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα της Αττικής.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Πηγή: cyclades24

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025
1 / 3