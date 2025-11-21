Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η Ελλάδα το Σαββατοκύριακο – Αλλού θα έχει βαρύ χειμώνα και αλλού… Άνοιξη

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Στην υπολοιπη ωστόσο χώρα – και στην Αττική – ο καιρός θα είναοι σχεδόν… Ανοιξιάτικος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι νοτιάδες ενισχύουν τα φαινόμενα, ενώ ορισμένα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας θα δουν και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Θεσσαλία, καθώς η ορογραφία εντείνει τις βροχοπτώσεις και προκαλεί τοπικά υψηλά ύψη νερού. Τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα δεν αποκλείονται λόγω κορεσμένων εδαφών.

Στην Κεντρική Μακεδονία αναμένονται επίσης έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στις περιοχές Πιερία, Πέλλα και Ημαθία, εξαιτίας της ενίσχυσης των νοτιάδων από τα γύρω βουνά.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας και της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Μαρουσάκης: Έρχεται ψυχρή εισβολή με χιόνια και παγετό από Κυριακή

Η χώρα μας θα αντιμετωπίσει έντονο κρύο και χιονοπτώσεις την Κυριακή, ενώ από την Τρίτη αναμένονται νέες κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του μετεωρολόγου του OPEN, «σήμερα και το Σαββατοκύριακο η χώρα μας θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα.

Η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα βρίσκεται κάτω από το επίκεντρο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα ανατολικά θα συναντάμε ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές».

Από το απόγευμα του Σαββάτου, «κατεβαίνει μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια για να ρίξει τη θερμοκρασία και να δούμε χιονοπτώσεις σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ίσως και λίγο πιο χαμηλά στα βορειοδυτικά».

Σήμερα περιμένουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο βορειοηπειρωτικό κομμάτι της χώρας, ενώ στα ανατολικά και νότια κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιάδες, 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο και Αιγαίο, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 23 βαθμών Κελσίου.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο καιρός θα γίνει ιδιαίτερα ψυχρός, με συνθήκες παγετού σε πολλές περιοχές.

Στην Αττική, αναμένονται ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές, άνεμοι έως 6 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία 23°C. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο κλειστός, με λίγες τοπικές βροχές και ισχυρούς νοτιάδες στα νότια θαλάσσια τμήματα.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές και σε ορισμένες περιφέρειες της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το απόγευμα θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.

Την Κυριακή, παρά τη βελτίωση του καιρού, θα παραμείνει πολύ κρύο, ιδιαίτερα από τη Λαμία και βορειότερα, με πιθανότητα παγετού σε ορεινές περιοχές.

Από την Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «έρχονται και πάλι κακοκαιρίες από την περιοχή της Ιταλίας. Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους, ανεβαίνει η θερμοκρασία και οι βροχές θα είναι πολλές, κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα».

Κολυδάς: Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Θεσσαλία σε συναγερμό λόγω έντονων φαινομένων

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, ενώ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν αργά τη νύχτα προς το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Τοπικά, λόγω υψηλών υψών βροχής και κορεσμένων εδαφών, δεν αποκλείονται επικίνδυνα φαινόμενα.

Σημαντικά ύψη βροχής αναμένονται στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Θεσσαλία, περιοχές που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, «η ορογραφία παίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς οι νοτιάδες «σκάνε» πάνω στην Πίνδο, δημιουργώντας πολύ έντονη βροχόπτωση».

Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι Άρτα, Πρέβεζα, Τζουμέρκα, Αμβρακικός, ΒΔ Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Τρίκαλα, Καρδίτσα και η Πίνδος.

Στον χάρτη της Windy με δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, εμφανίζονται τιμές 150-200 χιλιοστά βροχής, ενώ παρόμοια εικόνα δίνουν και οι χάρτες αθροιστικού υετού, με κόκκινες και μωβ αποχρώσεις να επιβεβαιώνουν τα μεγάλα ύψη βροχής.

Σημαντικός υετός αναμένεται και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στις περιοχές Πιερία, Πέλλα και Ημαθία, λόγω συγκλίσεων και ενίσχυσης των νοτιάδων πάνω στον Όλυμπο και τα Πιέρια.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ (21/11)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (22/11)

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου..

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (23/11)

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (24/11)

Στα Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (25/11)

Αραιές νεφώσεις, στα δυτικά πιο πυκνές όπου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινομένα από το απόγευμα βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

