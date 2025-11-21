search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 13:23

Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

21.11.2025 13:23
vorizia

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, χρησιμοποίησε ως άλλοθι μια φωτογραφία του από έναν γάμο στον οποίο ισχυρίστηκε πως ήταν το βράδυ που έσκασε η βόμβα, κάτι που τελικά αποδείχθηκε αρκετό για να τον αθωώσει.

Να σημειωθεί πως ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν χθες ως προς τη μεταχείρισή του και σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, με την καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω των διαφωνιών για την προφυλάκισή του.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται πως το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, οπότε και τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, βρισκόταν σε γάμο, από όπου ήταν τραβηγμένο και το βίντεο που προσκόμισε στη διάρκεια της απολογίας του για να αντικρούσει τις κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης:

Ρουβίκωνας: Συνθήματα και τρικάκια στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου (Photos)

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια – Αγώνας δρόμου για να βρεθούν μοσχεύματα

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thalassini_douma
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής διάκριση για την Ελληνίδα φωτογράφο Θαλασσινή Δούμα

maria-korina-machado-34344
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν πάει να παραλάβει το Νόμπελ

karavokiri-new
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο – Μουτίδου: «Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του» (Video)

PAVLOS_GEROULANOS810_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γερουλάνος σπάει το προοδευτικό αυτοδιοικητικό μέτωπο κατά της κυβέρνησης – Απροσδόκητη χείρα βοήθειας στο Μαξίμου

ARGOLIKES EIDHSEIS
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση αδέσποτων σκυλιών (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:41
thalassini_douma
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής διάκριση για την Ελληνίδα φωτογράφο Θαλασσινή Δούμα

maria-korina-machado-34344
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν πάει να παραλάβει το Νόμπελ

karavokiri-new
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο – Μουτίδου: «Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του» (Video)

1 / 3