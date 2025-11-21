Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, χρησιμοποίησε ως άλλοθι μια φωτογραφία του από έναν γάμο στον οποίο ισχυρίστηκε πως ήταν το βράδυ που έσκασε η βόμβα, κάτι που τελικά αποδείχθηκε αρκετό για να τον αθωώσει.

Να σημειωθεί πως ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν χθες ως προς τη μεταχείρισή του και σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, με την καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω των διαφωνιών για την προφυλάκισή του.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται πως το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, οπότε και τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, βρισκόταν σε γάμο, από όπου ήταν τραβηγμένο και το βίντεο που προσκόμισε στη διάρκεια της απολογίας του για να αντικρούσει τις κατηγορίες.

