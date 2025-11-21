Σαρώνει η κακοκαιρία την Ήπειρο για τρίτη ημέρα – Μήνυμα 112 σε Ιωάννινα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα (video)

Για τρίτη ημέρα η κακοκαιρία πλήττει την Ηπειρο με σφοδρή βροχόπτωση η οποία έχει προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις και πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η περιοχή των Ιωαννίνων έχει πληγεί περισσότερο σήμερα (21/11) και μάλιστα το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους «στις απολύτως απαραίτητες».

Αντίστοιχο μήνυμα εστάλη και στη Πρέβεζα και την ενότητα Ζηρού, αλλά και στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Νομό όπως και σε Θεσπρωτία, Αρτα και Πρέβεζα.

Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας. Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων.

Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Στην Τζουμέρκα ποταμός είναι στα όρια υπερχείλισης.

Διαβάστε επίσης:

Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η Ελλάδα το Σαββατοκύριακο – Αλλού θα έχει βαρύ χειμώνα και αλλού… Άνοιξη