21.11.2025 16:50
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 14:49

Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

21.11.2025 14:49
Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος μεταφέρεται το απόγευμα, το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια.

Ο 65χρονος και η 55χρονη νοσηλεύονται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρει:

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος. Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!».

ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας Φραγκιαδάκης – Του απαγόρευσαν να πάει στα Βορίζια

ANT1+_DAZN
MEDIA

ANT1: Η στρατηγική συνεργασία με τον παγκόσμιο πάροχο DAZN «φορτώνει» με κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο το ΑΝΤ1+ (video)

kakokiaria ipeiros 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Ελλάδα: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Ήπειρο και Κέρκυρα, μπαράζ 112 – Τι είναι η γραμμή λαίλαπας

panagiotis psomiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη οκτώ ετών στον Ψωμιάδη για εικονικά έργα και προσλήψεις στη πρώην νομαρχία Θεσσαλονίκης

zelenski trymp lefkow oikos 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Ευρώπη μετά τον αιφνιδιασμό Τραμπ: «Συνθηκολόγηση» Ζελένσκι μέχρι 27/11 θέλουν οι ΗΠΑ, σαμποτάζ ψάχνουν οι «απρόθυμοι» για ειρήνη

ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

