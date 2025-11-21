Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια, πνίγηκε ενώ έτρωγε

Τραγωδία σε σχολείο στον Πειραιά όπου ένα παιδί μόλις 13 ετών έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολύ δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όταν μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από την τροφή της την ώρα του φαγητού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Όπως έγινε γνωστό άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ανακοπή, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τις αρχές προσήχθη ο διευθυντής και ένας δάσκαλος του ειδικού σχολείου.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

