Το θράσος και η επίδειξη ως δικαίωμα ή μόδα: Οι επώνυμοι που τρέχουν με 200 χλμ σαν να μην τρέχει τίποτα

Και ενώ οι «κοινοί θνητοί» πασχίζουν να μη φάνε κλήση γιατί δε θα έχουν να πληρώσουν το πρόστιμο, ορισμένοι «επώνυμοι» (μερικοί και άνευ λόγου σ΄αυτήν την κατηγορία) θεωρούν δικαίωμά τους να σπάνε όλα τα κοντέρ, γιατί μπορούν.

Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες διαφόρων celebrities που πιάστηκαν στα πράσα να τρέχουν με δυσθεώρητες ταχύτητες που έφθαναν και τα 200 χλμ. ή να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, νομίζοντας προφανώς ότι ούτε ο νόμος ούτε ο κόσμος τους αφορά.

Οι… Fast and Furious της πλάκας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν από τους πρώτους που δέχτηκε ψηφιακή κλήση, καθώς πήγαινε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, με την πολυτελή του Lotus και καλείται να πληρώσει 2.000 ευρώ, ενώ χάνει το δίπλωμά του για έναν χρόνο. Όχι ότι θα… ιδρώσει το αυτί του από το πρόστιμο, αλλά σίγουρα θα ίδρωσαν όσοι είχαν την ατυχία να βρίσκονται την ίδια ώρα στην Αττική Οδό λόγω της απερισκεψίας του.

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη να οδηγεί… χαλαρά με σχεδόν 100 χλμ. την ώρα στη Βουλιαγμένη, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες που της είχαν αφαιρεθεί πρόσφατα, και επιπλέον βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, παραβιάζοντας ων ουκ έστιν αριθμός των διατάξεων του ΚΟΚ.

Η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη απείλησε αστυνομικούς που σταμάτησαν για αλκοτέστ αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνεπιβάτης, επίσης στην Αττική Οδό, που έχει μεταμορφωθεί ολίγον τι σε… πίστα της Formula 1. Ούτε λίγο πολύ (καθότι ο Τύπος είναι η τέταρτη εξουσία) τους είπε ότι θα… του στείλει στα σύνορα που τόλμησαν να ζητήσουν έλεγχο…

Το… πάνελ συμπληρώνει ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας, που συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού πρώτα αγνόησε τα μπλόκα της τροχαίας και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Ασφαλώς δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Είναι όμως οι «επώνυμοι» που το θεωρούν περίπου δικαίωμά τους να το κάνουν, διότι νομίζουν ότι δεν τους αγγίζει κανείς. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, αυτό ισχύει.

Αλλά μέσα σε μια κοινωνία που παλεύει για την καθημερινότητά της, η συμπεριφορά του τύπου «ξέρεις ποιός είμαι εγώ» παίρνει πλέον την απάντηση «εσύ ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς»;

Και «εμείς» είμαστε αυτοί που τους κάνουμε «επώνυμους», χωρίς να τους δίνουμε το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν για να μας σκοτώσουν κατά λάθος στο δρόμο επειδή έγιναν αναγνωρίσιμοι…

Και όπως έλεγε η Πίτσα Παπαδοπούλου: «Ποιός νομίζεις πως είσαι;»

