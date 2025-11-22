Τροχαίο στο Παγκράτι: Αγώνας δρόμου για να βρεθεί δομής φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι Αρχές για να εξασφαλίσουν άμεσα κατάλληλη δομή φιλοξενίας για την ΑμεΑ κόρη της άτυχης 75χρονης που παρασύρθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, στο Παγκράτι.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, όταν 84χρονος οδηγός παρέσυρε τη γυναίκα που κινούνταν πεζή και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Το δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της 32χρονης που αντιμετωπίζει νοητικές δυσκολίες.

Από την πρώτη στιγμή, αστυνομικοί της Τροχαίας μετέφεραν την 32χρονη στο Τμήμα, όπου ψυχολόγος της παρέχει υποστήριξη. Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες αναζητούν κάθε διαθέσιμη επιλογή για να εξασφαλισθεί η φροντίδα της νεαρής γυναίκας, καθώς ο πατέρας της έχει πεθάνει και πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη φροντίδα της.

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο 84χρονος προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο του με αλόγιστες κινήσεις, όταν κάποιοι του έκαναν παρατηρήσεις, οι οποίες από ότι φαίνεται τον ενόχλησαν.

Η ένταση που δημιουργήθηκε από τις παρατηρήσεις που του έγιναν φέρεται να συνέβαλε στο να αναπτύξει ταχύτητα, οδηγώντας τελικά στην τραγωδία.

Διαβάστε επίσης:

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα: Τεράστιες καταστροφές σε Ήπειρο, Κέρκυρα, βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες – Νέα επιδείνωση το απόγευμα (Photos/Videos)

Βροχερό σκηνικό και σήμερα: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος