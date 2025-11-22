search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 10:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 06:43

Βροχερό σκηνικό και σήμερα: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

22.11.2025 06:43
kairos

Βροχερό σκηνικό θα επικρατήσει και σήμερα Σάββατο (22/11). Μάλιστα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας θα έχουμε τις πρώτες χιονοπτώσεις.

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Τοπικές βροχές θα έχουμε και σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από τοβράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία καιτη Θράκη.
  • Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.
  • Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.
  • Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
  • Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.
  • Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ
  • .Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.
  • Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Δυτική Ελλάδα: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Ήπειρο και Κέρκυρα, μπαράζ 112 – Τι είναι η γραμμή λαίλαπας

Καρέ καρέ η «γέφυρα» που στήθηκε για να σωθεί η 13χρονη στον Πειραιά: Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας στις καταγγελίες για υποστελέχωση

Λουτράκι: Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της ότι τη θώπευσε – Καλεί να… εξετάσουν το παιδί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

g20
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

LEOFOREIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πιάνουν …δουλειά οι κάμερες AI σε 600 λεωφορεία που θα «κόβουν» κλήσεις – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

gripi_new
ΥΓΕΙΑ

Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την ασυνήθιστη έξαρση της γρίπης- Τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι: Αγώνας δρόμου για να βρεθεί δομής φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

santorini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση - Βρήκαν τι προκάλεσε την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 10:00
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

g20
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

LEOFOREIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πιάνουν …δουλειά οι κάμερες AI σε 600 λεωφορεία που θα «κόβουν» κλήσεις – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

1 / 3