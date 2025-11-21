Δυτική Ελλάδα: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Ήπειρο και Κέρκυρα, μπαράζ 112 – Τι είναι η γραμμή λαίλαπας

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η συνεχιζόμενη κακοκαιρία στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, καθώς η έντονη βροχόπτωση έφερε πλημμύρες και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, στην Κέρκυρα, και την Ήπειρο, όπου ήχησε και το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Λόγω της κακοκαιρίας στον νομό Ιωαννίνων η Πολιτική Προστασία του απέστειλε μήνυμα του 112 με το οποίο ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωάννινων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Στο μεταξύ, την κήρυξη του Δήμου Πωγωνίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και γενικά εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των τεχνικών συνεργείων, η έκταση των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων.

Ο κ. Καψάλης τονίζει την κρίσιμη κατάσταση λόγω της ακριτικής θέσης, των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών και επισημαίνει ότι «η ανάγκη για άμεση κρατική υποστήριξη είναι επιτακτική».

Το 112 ήχησε και σε Τρίκαλα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… November 21, 2025

Για πολύ δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης. «Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που κατεβαίνει από τα ξεροπόταμα και από τα καμμένα. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και ιδωτών βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σημεία στην Παλιά Φιλιππιάδα» περιγράφει.

Mε μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Ζηρού και #Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Ζηρού και #Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Σοβαρά προβλήματα και στην Άρτα

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Τα κύρια συμβάντα, όπως σημειώνει ο Δήμος, αφορούν: Την περιοχή Κακολάγκαδο (Άρτα – Ροδαυγή), όπου μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως και η κυκλοφορία είναι αδύνατη.

Η περιοχή είναι απροσπέλαστη και συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Τον Αμμότοπος (μετά την Κιάφα), όπου έχει σημειωθεί σημαντική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ενώ στην Παντάνασσα παρατηρείται υπερχείλιση χειμάρρου, που δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στα παρακείμενα σημεία.

Σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Σε επιφυλακή βρίσκονται ο Δήμος, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

«Βουνό» τα προβλήματα και στη Θεσπρωτία

Περιοχές της Ηπείρου σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες.

Σύμφωνα με το epirus post οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μετά τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις. Καλλιέργειες έχουν βυθιστεί στο νερό, δρόμοι έχουν κλείσει και παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη, ενώ συνεργεία της αυτοδιοίκησης επιχειρούν σε πολλές περιοχές για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Στον κάμπο της Σαγιάδας μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, με πορτοκαλεώνες και μανταρινιές να έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη. Η υπερχείλιση των καναλιών και η αδυναμία αποστράγγισης απειλούν τη φετινή παραγωγή, ενώ η πρόσβαση σε πολλούς αγροτικούς δρόμους είναι αδύνατη. Οι παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις μακροχρόνιες συνέπειες.

Σοβαρές επιπτώσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε Σαγιάδα, Ασπροκλήσι και στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου πλημμύρες έχουν καταστήσει πολλούς δρόμους απροσπέλαστους, ενώ η πρόσβαση προς το τελωνείο Μαυροματίου έχει διακοπεί.

Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε για ακόμη μία φορά, πλημμυρίζοντας τον κάμπο της Σκάλας Φιλιατών και της Βρυσέλλας. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, καταστρέφοντας καλλιέργειες τριφυλλιού, πορτοκαλιών και λεμονιών. Ο δρόμος Νεραίδας–Σαγιάδας παραμένει κλειστός από το 8ο έως το 12ο χιλιόμετρο, ενώ ζημιές εντοπίζονται και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην Κέστρινη, οι μανταρινιές έχουν βυθιστεί στο νερό σε μια περίοδο όπου η συγκομιδή βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, καθιστώντας αδύνατη τη συλλογή του καρπού. Η πρόσβαση σε αγροτικές περιοχές είναι περιορισμένη, ενώ οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη διάρκεια του φαινομένου μπορεί να επηρεάσει τόσο τη φετινή όσο και την επόμενη σοδειά. Συνεργεία της αυτοδιοίκησης καταγράφουν τις ζημιές και παρεμβαίνουν όπου είναι δυνατόν.

Ζημιές σημειώνονται και σε ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ το ΚΕΠ Ασπροκλησίου πλημμύρισε, προκαλώντας καταστροφές στον εξοπλισμό. Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της ΠΕ Θεσπρωτίας επιχειρούν για άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση του οδικού δικτύου

Σημειώνεται πως έχουν κλείσει και αρκετοί δρόμοι προς πολλά ορεινά χωριά της Κόνιτσας.

Κέρκυρα: Σε λίμνη μετατράπηκε η περιοχή Σιδάρι- Καταπλακώθηκε σπίτι στους Καρουσάδες

Καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.

Να κηρυχθεί η βόρεια Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά Δήμος και Περιφέρεια.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης είχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Περιφερειάρχη, Γιάννη Τρεπεκλή, όπου ουσιαστικά ζήτησε να κηρυχθεί σχεδόν όλος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά, Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σήμερα κλείσαμε τα σχολεία.

Θα τα κλείσουμε τη Δευτέρα, διότι παρά την προσπάθεια που γίνεται με τα μηχανήματα μας και τα μηχανήματα πολιτικής προστασίας και της Περιφέρειας και του Δήμου και της Πυροσβεστικής, δεν θα μπορέσουμε να επουλώσουμε τις πληγές και να δώσουμε μια φυσιολογική ζωή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουμε πραγματικά να θεραπεύσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε».

Αποκλεισμένο το χωριό Καρουσάδων, εξαιτίας των κατολισθήσεων. Ακόμα και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, έχει αποκλειστεί από μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Από τα Ιωάννινα έχουν ήδη αναχωρήσει άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ με σωστικές λέμβους και εξοπλισμό.

Πυροσβεστική: 367 κλήσεις κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων σε Ιόνιο και Ήπειρο

Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Αναλυτικά:

* Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.

* Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα σήμερα Παρασκευή (21-11-2025) προς αύριο Σάββατο (22-11-2025).

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.astynomia.gr .

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr .

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης – Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

– Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

– Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.

Καστοριά: Κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό – Πέφτει η στάθμη του νερού του Αλιάκμονα

Τα παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό δρόμο στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο σπεύδουν συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με κατάλληλα μηχανήματα για να απομακρύνουν τον βράχο, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν κοπάσει, και η στάθμη του ποταμού Αλιάκμονα έχει παρουσιάσει μικρή υποχώρηση επιτρέποντας στους κατοίκους και τις αρχές να ανασάνουν. Παρότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, τα συνεργεία όλων των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, παραμένουν επί ποδός και σε πλήρη ετοιμότητα. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η καταγραφή των ζημιών, μια διαδικασία όμως που καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη να ολοκληρωθεί όσο δεν έχει υποχωρήσει πλήρως το νερό από τις πληγείσες εκτάσεις. Οι αυτοψίες συνεχίζονται, ώστε μόλις είναι εφικτό, να ξεκινήσει η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές.

Παρά την εκτόνωση των φαινομένων, οι τοπικές πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν. Πρόβλημα εντοπίζεται στην Κολοκυνθού του Δήμου Καστοριάς, όπου μία κτηνοτροφική εγκατάσταση με πρόβατα κινδύνευσε σοβαρά λόγω της υπερχείλισης του Αλιάκμονα. Τα πρόβατα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο για την ασφάλεια τους, ενώ άμεση ήταν η παρέμβαση μηχανημάτων της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς. Τα μηχανήματα εργάζονται για να ανακόψουν την υπερχείλιση του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο και να σώσουν την κτηνοτροφική μονάδα από την κατάρρευση ή την ολική καταστροφή.

Ως προληπτικό μέτρο για τη δημόσια υγεία, λόγω πιθανής μόλυνσης του δικτύου ύδρευσης από τα πλημμυρικά ύδατα, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού στις εξής κοινότητες:

Δήμος Καστοριάς: Πεντάβρυσο, Αυγή, Υψηλό, Βέργα

Δήμος Νεστορίου: Νεστόριο, Κρανοχώρι, Πτελέα

Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια του δικτύου.

Προβλήματα και στα ορεινά χωριά της Καλαμπάκας

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφονται και σε χωριά της ορεινής Καλαμπάκας και του Ασπροποτάμου.

Η ισχυρή βροχόπτωση που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίζοταν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει φουσκώσει ρέματα και χειμάρρους, όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες τα βίντεο από το χωριό Καστανιά της Καλαμπάκας.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, το ύψος του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα και στη γέφυρα στην θέση «Τσίτου».

Σημειώνεται ότι στο οδικό δίκτυο (επαρχιακή οδός Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου) στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων Νομού Τρικάλων ισχύει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τσατραφύλλιας: Τα βορειοδυτικά πλήττει μια γραμμή λαίλαπας

Μια εκτεταμένη γραμμή λαίλαπας μήκους 200 χιλιομέτρων «χτυπά» από το πρωί τα βορειοδυτικά, προκαλώντας ισχυρές και επίμονες καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με ένταση για ακόμη 7–8 ώρες, με Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννινα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ήδη έχουν σημειωθεί μεγάλοι όγκοι βροχής, αυξάνοντας σημαντικά τον υδρολογικό κίνδυνο στις πληγείσες περιοχές.

Διαβάστε επίσης:

Καρέ καρέ η «γέφυρα» που στήθηκε για να σωθεί η 13χρονη στον Πειραιά: Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας στις καταγγελίες για υποστελέχωση

Δίκη Βαλυράκη: «Δολοφονία» και «σχέδιο συγκάλυψης» καταγγέλλει ο κουνιάδος του

Νέος Κοσμος: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο