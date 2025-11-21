search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 15:44

Δίκη Βαλυράκη: «Δολοφονία» και «σχέδιο συγκάλυψης» καταγγέλλει ο κουνιάδος του

21.11.2025 15:44
sifis-valirakis

Η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη συνεχίζεται, με τον αδελφό της συζύγου του θύματος, που έχει κληθεί ως μάρτυρας, να επιμένει ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού αποτελεί «δολοφονία» και μέρος «ενός ευρύτερου σχεδίου συγκάλυψης».

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας εξετάστηκε από τη δικηγόρο της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την ύπαρξη οργανωμένης δράσης. «Εγώ το ονομάζω εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δολοφόνοι είναι συγκεκριμένοι», δήλωσε, προσθέτοντας πως «απο ‘κει και πέρα είναι ένα σχέδιο υψηλής ραπτικής», όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι την ημέρα του συμβάντος «δεν υπήρχε στο Λιμενικό κανένα σκάφος και αυτό έγινε για προφανείς λόγους. «Αρχαιοκαπηλία», είπε, υπονοώντας ότι «τον ρόλο του Λιμενικού τον έκαναν οι ψαράδες».

Ο μάρτυρας είναι ο κουνιάδος του θύματος και, όπως ανέφερε, με τον Βαλυράκη είχαν «πολύ στενή σχέση». Αυτή την ώρα συνεχίζει να απαντά στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

