Λουτράκι: Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της ότι τη θώπευσε – Καλεί να… εξετάσουν το παιδί

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λουτράκι, όταν μια δασκάλα κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής της την θώπευσε.

Η δασκάλα, που κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ένας από τους μαθητές της ηλικίας 6 ετών την χάιδεψε στο στήθος, μίλησε στο Mega και μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, το έκανα για προστασία για μένα και τα παιδιά και το ίδιο το παιδί».

Η 55χρονη, ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε ποτέ με τους γονείς του παιδιού, αλλά απευθύνθηκε στους συναδέλφους της, στον διευθυντή και στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όταν είδε ότι από το σχολείο δεν ελήφθη σοβαρά το περιστατικό. Όπως είπε, μετά το περιστατικό, την προσέγγισε η μητέρα του 6χρονου και της μίλησε άσχημα «ήρθε η μαμά και αφού αντιλήφθηκε το περιστατικό μου μίλησε άσχημα για 10 λεπτά. Όταν δεν μπορούν οι γονείς να μας εμπιστευτούν και να προστατέψουν οι ίδιοι τα παιδάκια τους», είπε η εκπαιδευτικός.

«Να εξετάσουν το παιδάκι αυτό, μακάρι να το εξετάσουν και να είναι καλά, αυτό θέλουμε με όλη μας την καρδιά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο MEGA η δασκάλα.

«Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν είμαστε μωρά παιδιά τώρα. Ένα παιδί 6 χρονών πιστεύω ότι καταλαβαίνει. Δεν είναι ένα μωρό ενός έτους που δεν καταλαβαίνει. Εκεί είναι το θέμα. Για σκεφτείτε κι εσείς… 6 χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Εγώ δεν τολμούσα. Ήμουν τόσο ντροπαλή που δεν τολμούσα να κουνηθώ. Δηλαδή κάτσε, έξι χρονών παιδί θα κάνει αυτό το πράγμα στην εκπαιδευτικό; Πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί και το αγαπώ. Αλλά ρε παιδιά και λίγο σεβασμός. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει σε όλα», κατέληξε η εκπαιδευτικός.

«Να βοηθηθούν και οι γονείς, εμείς οι εκπαιδευτικοί αγαπάμε όλα τα παιδιά αλλά πρέπει το παιδάκι να το προστατέψουν οι γονείς, να βάλουν όρια. Αν όλα τα σήματα τα περνάμε αδιάφορα και λέμε δεν πειράζει. (…) Αν δεν βάλουν όρια στο παιδί όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει».

Περιγράφοντας το περιστατικό, είπε ότι «το παιδάκι με άγγιξε στο στήθος. Μου λέει “κυρία, να έρθω να σας δείξω τη ζωγραφιά;” Έρχεται και έγινε το περιστατικό. Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι».

«Εμείς είμαστε σοκαρισμένοι, δεν χρειαζόμαστε εντάσεις» λέει ο πατέρας του 6χρονου

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ο πατέρας του 6χρονου, δηλώνοντας σοκαρισμένος, ενώ τόνισε ότι η οικογένεια θα περιμένει τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας, αντιδρώντας με ηρεμία, για το καλό του παιδιού.

Αναλυτικά ο διάλογος με την δημοσιογράφο της εκπομπής

-Ό,τι ήταν το έχουμε γράψει στην αναφορά στην Πρωτοβάθμια. Κι εμείς είμαστε σοκαρισμένοι όπως όλοι, εντάξει; Θα περιμένουμε κι εμείς να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις.

-Και πείτε μου κι εσείς από την πλευρά σας, εμείς καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα εντελώς αθώο άγγιγμα αλλά μιλάμε και για ένα 6χρονο παιδί.

-Ακριβώς, δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλιο, φτάνει. Εμείς αντιδράσαμε με τα προβλεπόμενα. Δεν κάναμε κάτι εξεζητημένο. Πιστεύω ότι όλοι αυτό θα έκαναν στη θέση μας.

-Εσάς οι αστυνομικοί σας κάλεσαν και σας είπαν έχει γίνει αυτό κι αυτό από την καθηγήτρια;

-Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πάνε λίγο τα πράγματα όσο πιο ήρεμα γίνεται. Αυτό, για το παιδί. Μόνο αυτό.

-Επομένως προσπαθείτε ήρεμα κι ωραία να κυλήσει ο χρόνος, να γίνουν οι έρευνες που πρέπει;

-Ακριβώς αυτό. Δεν χρειαζόμαστε τώρα εντάσεις και… αυτό.

-Στους γονείς τι θα λέγατε που μπορεί να βιώσουν κάτι ανάλογο;

-Στους γονείς θα έλεγα να μιλάνε. Όταν γίνεται κάτι παράλογο να μπορούν να μιλάνε, να απευθυνθούν στα αρμόδια όργανα και να γίνει κάτι ώστε να αποφεύγονται αυτά τα περιστατικά.

-Υπάρχει και μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που λέει ότι «την άκουσα να αποκαλεί το παιδί «μελλοντικό βιαστή», γι’ αυτό και πήγε και έκανε την καταγγελία.

-Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω.

-Έτσι φέρεται να φώναζε η δασκάλα.

-Δεν το γνωρίζω.

-Πώς το σχολιάζετε όμως;

-Είναι δυνατόν τώρα να ασχοληθούμε με τέτοια σχόλια;

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα καλέσει σε απολογία την 55χρονη εκπαιδευτικό.

