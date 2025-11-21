Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας Φραγκιαδάκης – Του απαγόρευσαν να πάει στα Βορίζια

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη, που συνελήφθη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Στον 58χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.

Ελεύθερος και ο 23χρονος Καργάκης

Νωρίτερα αφέθηκε ελεύθερος και ο 23χρονος Καργάκης, που κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο 23χρονος προσκόμισε φωτογραφία που τον έδειχνε σε γάμο το βράδυ που έσκασε η βόμβα.

Να σημειωθεί πως ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν χθες ως προς τη μεταχείρισή του και σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, με την καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

