ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 17:45

Κατεπείγουσα έρευνα από τον Άρειο Πάγο για παραβιάσεις των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

21.11.2025 17:45
provato

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη μετάδοση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων παρήγγειλε σε εννιά Εισαγγελίες Εφετών της χώρας η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, καλούνται να ερευνήσουν την πράξη της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα), μαζί με άλλες πιθανές πράξεις.

Παράλληλα, δίνεται εντολή να διαβιβαστεί από τις Εισαγγελίες Εφετών στις αντίστοιχες Πρωτοδικών η επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα, καθώς γίνεται αναφορά σε παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας που στόχο έχουν την αποτροπή της διάδοσης, της νόσου στην Ελλάδα, μέσω:

  • της εκ μέρους των κτηνοτρόφων, παράλειψης δήλωσης των νεκρών ζώων τους, ώστε να ακολουθεί η υγειονομική ταφή τους,
  • των γενομένων παρανόμων μετακινήσεων αιγοπροβάτων,
  • της διαπιστωθείσας – έστω, σε μικρή κλίμακα – παράνομης εισαγωγής, στην Ελλάδα, μη εγκεκριμένων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμβολίων και του παράνομου εμβολιασμού αιγοπροβάτων, με αυτά, και
  • των δηλώσεων πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών, οι οποίες προτρέπουν στη μη τήρηση των ληφθέντων μέτρων βιοασφάλειας, αλλά στην λύση της χρήσης μη αδειοδοτημένων (από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ένωση), εμβολίων, κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που, όμως, παράγονται σε τρίτες χώρες και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

