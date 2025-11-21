Τραγωδία στο Παγκράτι: Μπροστά στην ΑμεΑ κόρη της 75χρονης συνέβη η παράσυρση – Αναζητείται ίδρυμα

Να συλληφθεί από την τροχαία αναμένεται ο 84χρονος, που παρέσυρε 75χρονη πεζή στο Παγκράτι. Το δυστύχημα συνέβη μπροστά στην 32χρονη κόρη της γυναίκας, η οποία είναι ΑμεΑ, καθώς αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 84χρονος οδηγός παραβίασε την προτεραιότητα και προσέκρουσε σε νομίμως διερχόμενο όχημα από την οδό Ιλιάδος. Εν συνεχεία, έχασε τον έλεγχο και αφού παρέσυρε την 75χρονη πεζή που περνούσε από το σημείο, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σειρά από σταθμευμένα οχήματα.

Ο 84χρονος οδηγός που κατείχε δίπλωμα, αναμένεται να συλληφθεί από την τροχαία για την πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος.

Η κόρη του θύματος έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο.

Γίνονται προσπάθειες να μεταφερθεί σε κάποιο ίδρυμα, καθώς και ο πατέρας της έχει πεθάνει.

