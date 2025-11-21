search
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 19:55

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 31χρονος οδηγός για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο – Οδηγούσε με 150 χλμ., υπό την επήρεια αλκοόλ

21.11.2025 19:55
troxaio

Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε 31χρονο οδηγό για τον θάνατο 20χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2022 στην Ημαθία.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες, ενώ δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Επιπλέον, αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, και έτσι οδηγείται στη φυλακή.

«Δε θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα σε επαρχιακό δρόμο, ενώ το αυτοκίνητό του είχε υποστεί μετατροπές για αύξηση της ιπποδύναμης και είχε φθαρμένα ελαστικά.

Στο όχημα του 31χρονου επέβαιναν ως συνεπιβάτες ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη νεαρός, 21 ετών.

Οι τρεις τους επέστρεφαν από βραδινή έξοδο, με το δυστύχημα να σημειώνεται όταν ο 31χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι.

Από τη σφοδρότητα του τροχαίου ο 20χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός και ο δεύτερος επιβάτης χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δε θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο. Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ζήτησε «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος.

