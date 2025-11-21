Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στο προαύλιο του σχολείου του στο Γαλάτσι, από τρεις εξωσχολικούς οι οποίοι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο φρύδι.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο του Γαλατσίου, όταν τρεις ανήλικοι ηλικίας 15, 16, 17 ετών μπήκαν στο σχολείο και ξυλοκόπησαν άγρια τον 16χρονο.

Οι ανήλικοι προκάλεσαν στον 16χρονο και ένα τραύμα στο φρύδι για το οποίο χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο κι αφού πήραν καταθέσεις και συγκέντρωσαν στοιχεία, κατάφεραν να φτάσουν στον εντοπισμό και στη σύλληψη των τριών δραστών.

Διαβάστε επίσης:

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

Αγωνία για το ζευγάρι που θα μεταφερθεί στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος, μετά από κατανάλωση μανιταριών – «Ο πατέρας μου τα μάζεψε από το βουνό», λέει ο γιος τους

Σαλαμίνα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα από την προβλήτα