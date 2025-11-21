Αγωνία για το ζευγάρι που θα μεταφερθεί στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος, μετά από κατανάλωση μανιταριών – «Ο πατέρας μου τα μάζεψε από το βουνό», λέει ο γιος τους

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται το ζευγάρι από την Έδεσσα, που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών.

«Είναι λίγο κρίσιμη η κατάσταση, πρέπει να γίνει η μεταφορά στην Ιταλία για μοσχεύματα. Θα πάω και εγώ ως συνοδός. Δεν ήταν από τη γιορτή, ήταν από το βουνό. Άγρια μανιτάρια. Πήγε ο πατέρας μου και μάζεψε άγρια μανιτάρια», ανέφερε στην εκπομπή Live News ο γιος του ζευγαριού.

«Πήγε επειδή μένουμε κοντά σε βουνό, αλλά έτυχε τα μανιτάρια που μάζεψε να ήταν δηλητηριώδη», εξήγησε ο ίδιος.

Μιλώντας στη συνέχεια για τα πρώτα συμπτώματα που εμφάνισε το ζευγάρι, ο γιος τους είπε: «Εμετοί, ναυτία και ζαλάδα τους έπιασαν μετά από κάποια ώρα».

«Δεν έχουν βρεθεί ακόμα μοσχεύματα»

Στην εκπομπή μίλησε και η νύφη του 65χρονου που νοσηλεύεται μαζί με την 55χρονη σύζυγό του, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν: «Πήγε τα μάζεψε ο άνθρωπος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια, αλλά αυτή τη φορά βγήκαν δηλητηριώδη. Δεν ξέρω. Ένα μανιτάρι βγήκε μαύρο. Στις τρεις τα ξημερώματα άρχισε να πονάει και στους δύο η κοιλιά. Τώρα τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τώρα πώς έγινε, τι έγινε, έγινε το κακό».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία, ενώ, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί μοσχεύματα.

Κατά τον ίδιο, το ζευγάρι αναμένεται να μεταφερθεί σε δύο ξεχωριστά μεταμοσχευτικά κέντρα, στην Πίζα και τη Ρώμη.

