search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 18:41

Αγωνία για το ζευγάρι που θα μεταφερθεί στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος, μετά από κατανάλωση μανιταριών – «Ο πατέρας μου τα μάζεψε από το βουνό», λέει ο γιος τους

21.11.2025 18:41
amanitis-manitari-dilitirio-2

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται το ζευγάρι από την Έδεσσα, που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών.

«Είναι λίγο κρίσιμη η κατάσταση, πρέπει να γίνει η μεταφορά στην Ιταλία για μοσχεύματα. Θα πάω και εγώ ως συνοδός. Δεν ήταν από τη γιορτή, ήταν από το βουνό. Άγρια μανιτάρια. Πήγε ο πατέρας μου και μάζεψε άγρια μανιτάρια», ανέφερε στην εκπομπή Live News ο γιος του ζευγαριού.

«Πήγε επειδή μένουμε κοντά σε βουνό, αλλά έτυχε τα μανιτάρια που μάζεψε να ήταν δηλητηριώδη», εξήγησε ο ίδιος.

Μιλώντας στη συνέχεια για τα πρώτα συμπτώματα που εμφάνισε το ζευγάρι, ο γιος τους είπε: «Εμετοί, ναυτία και ζαλάδα τους έπιασαν μετά από κάποια ώρα».

«Δεν έχουν βρεθεί ακόμα μοσχεύματα»

Στην εκπομπή μίλησε και η νύφη του 65χρονου που νοσηλεύεται μαζί με την 55χρονη σύζυγό του, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν: «Πήγε τα μάζεψε ο άνθρωπος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια, αλλά αυτή τη φορά βγήκαν δηλητηριώδη. Δεν ξέρω. Ένα μανιτάρι βγήκε μαύρο. Στις τρεις τα ξημερώματα άρχισε να πονάει και στους δύο η κοιλιά. Τώρα τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τώρα πώς έγινε, τι έγινε, έγινε το κακό».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία, ενώ, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί μοσχεύματα.

Κατά τον ίδιο, το ζευγάρι αναμένεται να μεταφερθεί σε δύο ξεχωριστά μεταμοσχευτικά κέντρα, στην Πίζα και τη Ρώμη.

Διαβάστε επίσης:

Σαλαμίνα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα από την προβλήτα

Στον ανακριτή επί 6,5 ώρες ο Σπύρος Μαρτίκας: Έχω δεχθεί επώνυμες απειλές – Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου

Ταυτοποιήθηκαν 3 ύποπτοι για τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο: Πώς έδρασαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kevin spacey 66- new
LIFESTYLE

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

savvidis-34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

kyriakos-pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:27
kevin spacey 66- new
LIFESTYLE

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

savvidis-34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

1 / 3