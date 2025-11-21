search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 18:18

Στον ανακριτή επί 6,5 ώρες ο Σπύρος Μαρτίκας: Έχω δεχθεί επώνυμες απειλές – Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου

21.11.2025 18:18
Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 21/11, ο Σπύρος Μαρτίκας, δίνοντας πολύωρη κατάθεση για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε εύρωστους επαγγελματίες, τάζοντάς τους δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα του κυκλώματος, κατέθετε περισσότερες από έξι ώρες, με τον ίδιο να μιλά στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της διαδικασίας.

Μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μαρτίκας ανέφερε ότι έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του, ενώ τόνισε ότι στόχος του είναι «να βγει στο φως η αλήθεια και να σωθεί κόσμος από αυτή την απάτη», υποστηρίζοντας ότι τα θύματα είναι πάρα πολλά.

Σπύρος Μαρτίκας: Η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να μετατρέψει τα θύματα σε θύτες

«Στραγγίξαμε αλήθειες και τα πάντα στον ανακριτή. Μετά από 6,5 ώρες, όλη η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη, με πλήρη στοιχεία και λεπτομέρειες. Δε φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν απειλούμαι. Δε φοβάμαι τίποτα μπροστά σε αυτή την αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο Σπύρος Μαρτίκας, ενώ ζήτησε να ελεγχθεί αποκλειστικά ο ίδιος για την προέλευση των χρημάτων του, ώστε  τα υπόλοιπα θύματα να μην τρομοκρατηθούν.

«Η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να μετατρέψει τα θύματα σε θύτες. Δε θα περάσει. Δε φοβάμαι ούτε για την ίδια μου τη ζωή, όσο και αν έχω απειληθεί», τόνισε.

Ο ίδιος, σημείωσε ότι ο στόχος του είναι «να βγει στο φως η αλήθεια και να σωθεί κόσμος από αυτή την απάτη», προσθέτοντας ότι τα θύματα του κυκλώματος είναι πάρα πολλά. «Κατέθεσα για να αποδείξω την καθαρότητα των χρημάτων μου», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Σπύρος Μαρτίκας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτουη οποία έπεσε επίσης θύμα του ίδιου κυκλώματος – σημειώνοντας ότι εκείνη δεν έχει δεχτεί απειλές.

«Εγώ δέχθηκα επώνυμες απειλές ότι, αν μιλήσω, θα έχω σοβαρό πρόβλημα, ακόμα και με τη ζωή μου. Ας το αφήσουμε εδώ», ανέφερε ακόμη ο Σπύρος Μαρτίκας.

