Ταυτοποιήθηκαν 3 ύποπτοι για τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο: Πώς έδρασαν

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τρεις ύποπτοι, ημεδαπός 23 ετών, Ουκρανός 37 ετών και Αιγύπτιος 29 ετών για τους πυροβολισμούς στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο. Οι δράστες γάζωσαν την περασμένη εβδομάδα το σπίτι του επιχειρηματία με 14 σφαίρες και άφησαν στην πόρτα του ένα μαύρο στεφάνι.

Ο σκοπευτής, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, κινήθηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο. Αφού άνοιξε πυρ διέφυγε προς αδιέξοδο, όπου τον περίμενε ο συνεργός του με αυτοκίνητο. Σε κοντινό σημείο βρέθηκαν ενδείξεις για το σημείο όπου βάφτηκε το στεφάνι μαύρο.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στάθμευσαν σε ιδιωτικό χώρο και επιβιβάστηκαν σε πτήση για Κάρπαθο με μετεπιβίβαση προς Αθήνα. Το όχημα είχε μισθωθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς στη Ρόδο ο 29χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Και τέταρτο πρόσωπο στο κάδρο των ερευνών

Στο κάδρο βρίσκεται και τέταρτο άτομο που παρέλαβε το αυτοκίνητο, αφού αναχώρησαν οι δράστες, ενώ οι Αρχές είναι πεπεισμένες ότι υπάρχει και ηθικός αυτουργός, που τους έδωσε την εντολή.

Βίντεο από εσωτερική κάμερα επιβεβαιώνει ως χρονικό ορόσημο τους πυροβολισμούς στις 05.10 της 13ης Νοεμβρίου 2025. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των κάλυκων και των θραυσμάτων, που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Το μαύρο στεφάνι εξετάζεται για βιολογικό υλικό και αποτυπώματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τεχνικό έλεγχο του καταγραφικού της οικίας από αρμόδιο τμήμα στην Αθήνα για ανάκτηση τυχόν υλικού ή εντοπισμό ίχνους παραβίασης.

