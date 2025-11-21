Σαλαμίνα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα από την προβλήτα

Συναγερμός σήμανε στη Σαλαμίνα, όταν αυτοκίνητο που βρισκόταν στην προβλήτα για να επιβιβαστεί στο φέρι μποτ, κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα.

O οδηγός που βρισκόταν μέσα στο όχημα και τον οποίο ανέσυρε ιδιώτης δύτης είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ο άνδρας, που ήταν και μοναδικός επιβαίνων, παραδόθηκε άμεσα στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εξάλλου, δύτες πραγματοποίησαν έρευνα στο βυθισμένο όχημα προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε και άλλο άτομο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιος άλλος επιβαίνων.

Το όχημα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή γερανοφόρου, ενώ η ακτοπλοϊκή σύνδεση που είχε διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των ερευνών αναμένεται να αποκατασταθεί.

Το Λιμενικό διερευνά τα αίτια του συμβάντος, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και στοιχεία, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Πέραμα – Σαλαμίνα.

Διαβάστε επίσης:

Ταυτοποιήθηκαν 3 ύποπτοι για τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο: Πώς έδρασαν

Λουτράκι: Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της ότι τη θώπευσε – Καλεί να… εξετάσουν το παιδί

Κατεπείγουσα έρευνα από τον Άρειο Πάγο για παραβιάσεις των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων