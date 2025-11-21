search
Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

Παρά το γεγονός ότι ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά υποστήριξε χθες πως ο αθλητής δεν οδηγούσε τη Lotus που καταγράφηκε να τρέχει με 210 χλμ. την ώρα στην Αττική Οδό, αλλά τρίτο πρόσωπο, φέρεται να προέβη την Παρασκευή στην πληρωμή του προστίμου των 2.000 ευρώ και παρέδωσε το δίπλωμά του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο Τσιτσιπάς είχε χρονικό περιθώριο επτά ημερών ώστε να ενημερώσει την αστυνομία για το ποιος οδηγούσε, ωστόσο δεν το έκανε.

Η πολυτελής Lotus του τενίστα καταγράφηκε πριν από δύο μήνες από έξυπνη κάμερα στην Αττική Οδό. Το ειδοποιητήριο για το πρόστιμο των 2.000 ευρώ εστάλη αυτή την εβδομάδα.

Έξυπνες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε 10 σημεία, ανάμεσα τους είναι η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος  Συγγρού και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

