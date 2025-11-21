Παγκράτι: Πεζή τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, 21/11, στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, και μία πεζή παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο σημείο αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η τραυματισμένη γυναίκα βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έχει σπεύσει και κλιμάκιο της Τροχαίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

