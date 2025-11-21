Σοκαριστικό βίντεο αποκαλύπτει τον εμβολισμό βάρκας με πρόσφυγες από το Λιμενικό (Video)

Οργή και ερωτηματικά προκαλεί βίντεο που ανάρτησε η ΜΚΟ Aegean Boat Report και δείχνει σκάφος του Λιμενικού να εμβολίζει λέμβο γεμάτη με πρόφυγες οι οποίοι καλούν σε βοήθεια.

Στο βίντεο απεικονίζεται ξεκάθαρα η επιχείρηση αποτροπής που θέτει σε κίνδυνο δεκάδες ζωές. Αρχικά οι πρόσφυγες φωνάζουν προς το σκάφος του λιμενικού ζητώντας βοήθεια. Λίγες στιγμές αργότερα, το σκάφος πέφτει με ορμή πάνω στη βάρκα, με τους πρόσφυγες να ουρλιάζουν.

Στην ανάρτησή της η ΜΚΟ, που σημειώνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το βίντεο να είναι περυσινό, τονίζει πως πρόκειται για μια πάγια πρακτική των ελληνικών λιμενικών αρχών. «Τα τελευταία πέντε χρόνια, το Αιγαίο Πέλαγος έχει γίνει ο τόπος αμέτρητων ναυαγίων. Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τραγωδιών, έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή των ελληνικών αρχών — ερωτήματα που δεν έχουν ποτέ διερευνηθεί σωστά», αναφέρει.

«Χιλιάδες περιπτώσεις επαναπροωθήσεων έχουν καταγραφεί σε αυτήν την περίοδο. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πνιγεί. Ωστόσο, σχεδόν κανένας από αυτούς τους θανάτους δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και ανεξάρτητα. Αντίθετα, θάβονται σιωπηλά στη γραφειοκρατία, αφήνονται σκόπιμα αναπάντητα και ουσιαστικά διαγράφονται από τα δημόσια αρχεία», προσθέτει η ΜΚΟ.

«Το βίντεο, απ’ όσο έχουμε καταφέρει να διαπιστώσουμε, είναι από πέρυσι, αλλά δείχνει με απόλυτη σαφήνεια τι έχει συμβεί από το 2020 μέχρι σήμερα στο Αιγαίο Πέλαγος» καταλήγει.

🚨 Shocking Video Reveals How Greek Authorities Endanger Lives at Sea



A video has emerged showing, with disturbing clarity, how the Greek Coast Guard endangers the lives of vulnerable people seeking protection in Europe.



Over the last five years, the Aegean Sea has become the… pic.twitter.com/uaXvLg5BIp November 21, 2025

