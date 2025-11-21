Φωτιά σε σπίτι στα Πατήσια – Διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στα Πατήσια, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο, ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας από το ύψος της οδού Χάνσεν.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στο Παγκράτι: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 31χρονος οδηγός για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο – Οδηγούσε με 150 χλμ., υπό την επήρεια αλκοόλ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του