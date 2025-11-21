search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 20:24

Φωτιά σε σπίτι στα Πατήσια – Διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο

21.11.2025 20:24
Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στα Πατήσια, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο, ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας από το ύψος της οδού Χάνσεν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
