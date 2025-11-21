Τροχαίο στο Παγκράτι: Νεκρή η 65χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε (Video)

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 21/11, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ΙΧ.

Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ένα όχημα εκτός ελέγχου έπεσε σε τρία σταθμευμένα και παρέσυρε μια 65χρονη πεζή γυναίκα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Τελικά, η γυναίκα διεκομίσθη χωρίς της αισθήσεις της στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος «μαρτυρούν» τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με τα ΙΧ που ενεπλάκησαν να εμφανίζουν εκτεταμένες ζημιές, ενώ ολόκληρα μέρη τους έχουν εκτοξευθεί στο οδόστρωμα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από την Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

