ΕΛΛΑΔΑ

22.11.2025 00:50

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

22.11.2025 00:50
kallithea-epithesi

Αποτροπιασμό προκαλεί η επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην Καλλιθέα, με το σοκαριστικό περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» ο Alpha η ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφεται αρχικά να περπατά στο πεζοδρόμιο, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν άνδρα που φορούσε κουκούλα, ο οποίος της επιτέθηκε.

Σοκάρει η διπλή επίθεση στην ηλικιωμένη

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο άνδρας προσπαθεί να αφαιρέσει την αλυσίδα που φορούσε η γυναίκα στο λαιμό της, και τη ρίχνει κάτω, με τον ίδιο να φεύγει από το σημείο τρέχοντας.

Ο ίδιος εμφανίζεται εκ νέου δευτερόλεπτα αργότερα, και, ενώ η γυναίκα παραμένει στο έδαφος, της τραβά βίαια την αλυσίδα από τον λαιμό μέχρι που την αφαιρεί.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή αφήνοντας την ηλικιωμένη γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, η οποία παρά το σοκ που υπέστη, σηκώθηκε και συνέχισε την πορεία της.

Διαβάστε επίσης:

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

Πάνω από 800 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδεύσεις απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

