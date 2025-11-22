Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποτροπιασμό προκαλεί η επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην Καλλιθέα, με το σοκαριστικό περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.
Στο βίντεο – ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» ο Alpha η ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφεται αρχικά να περπατά στο πεζοδρόμιο, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν άνδρα που φορούσε κουκούλα, ο οποίος της επιτέθηκε.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο άνδρας προσπαθεί να αφαιρέσει την αλυσίδα που φορούσε η γυναίκα στο λαιμό της, και τη ρίχνει κάτω, με τον ίδιο να φεύγει από το σημείο τρέχοντας.
Ο ίδιος εμφανίζεται εκ νέου δευτερόλεπτα αργότερα, και, ενώ η γυναίκα παραμένει στο έδαφος, της τραβά βίαια την αλυσίδα από τον λαιμό μέχρι που την αφαιρεί.
Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή αφήνοντας την ηλικιωμένη γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, η οποία παρά το σοκ που υπέστη, σηκώθηκε και συνέχισε την πορεία της.
