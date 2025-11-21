search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.11.2025

Πάνω από 800 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδεύσεις απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

21.11.2025
elas ekpaideusi

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στην έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στις Αχαρνές Αττικής, η ειδική εκπαίδευση περισσοτέρων από 800 συνολικά αστυνομικών απ’ όλη την Χώρα, με σκοπό την ενίσχυση της αστυνομικής ανταπόκρισης απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες της τελευταίας εκπαιδευτικής σειράς, επέδωσε ο γενικός διευθυντής Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο οποίος παρέστη κατά τη λήξη της εκπαιδευτικής δράσης ως εκπρόσωπος της ηγεσίας, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό.

Παρέστησαν επίσης, ο διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης και η διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Βασιλεία Δημητράκου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης που ξεκίνησε την 08-09-2025, εκπαιδεύτηκαν 500 δόκιμοι αστυνομικοί των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και πάνω 300 αστυνομικοί όλης της χώρας, προερχόμενοι από υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης και υπηρεσίες αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας, που έρχονται σε καθημερινή επαφή ή/και ασχολούνται εξ’ αντικειμένου με ευάλωτες ή/και μειονοτικές ομάδες.

Η εκπαίδευση ήταν, κατά περίπτωση, διήμερης ή τριήμερης διάρκειας και υλοποιήθηκε σε συνολικά -16- εκπαιδευτικές σειρές, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (-12- στην Αθήνα, -3- στη Θεσσαλονίκη και μία εξ’ αποστάσεως), με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και στις έδρες αυτών.

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν η ενίσχυση της κατανόησης και των δεξιοτήτων του αστυνομικού προσωπικού σχετικά με:

• τον σεβασμό της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου των ατόμων σε όλες τις διαδικασίες και την επικοινωνία μεταξύ αστυνομίας και πολιτών, καθώς και στον αντίκτυπο των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

• την αντιμετώπιση των (διατομεακών) διακρίσεων, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, του μίσους και της ξενοφοβίας κατά των μουσουλμάνων, της ΛΟΑΤΚΙ-φοβίας και όλων των άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

• τον εντοπισμό και καταγραφή διαφορετικών μορφών μισαλλοδοξίας και προκατάληψης (ξενοφοβική ΛΟΑΤΚΙ-φοβία κ.λπ.)

• την εφαρμογή προσεγγίσεων με ευαισθησία ως προς το φύλο για τα θύματα (διατομεακών) διακρίσεων.

Η διδασκαλία βασίστηκε σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου και περιελάμβανε θεματικές ενότητες όπως:

• νομοθετικό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρατσισμού, διακρίσεων, μισαλλοδοξίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

• κύριοι κίνδυνοι και διατομεακά τρωτά σημεία συγκεκριμένων ομάδων,

• άμβλυνση των επιζήμιων συνεπειών των πρακτικών σκιαγράφησης προφίλ βάσει διακρίσεων όσον αφορά τις σχέσεις με την κοινότητα και την εμπιστοσύνη στην επιβολή του νόμου,

• κόστος και αντίκτυπος της θυματοποίησης, του τραύματος και της προκατάληψης,

• συνειδητοποίηση της πολιτισμικής ταυτότητας και διαφορετικότητας, δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων,

• ορθή διαχείριση των καταγγελιών εγκλημάτων μίσους / ρητορικής μίσους και παραπόνων πολιτών για τη συμπεριφορά των αστυνομικών.

Στις εκπαιδεύσεις δίδαξαν αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και επιστημονικό προσωπικό, εκπρόσωποι της ομάδας εργασίας DISMANTLE της Ελληνικής Αστυνομίας, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και της ΣΥΜΠΛΕΞΙΣ, οι οποίοι συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένης ενότητας του προγράμματος, προσκλήθηκαν και παρέστησαν κατά την εκπαίδευση εκπρόσωποι οργανώσεων ευάλωτων ομάδων (Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών «Transgender Greece»).

Τέλος, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Ανάλογες δράσεις καταδεικνύουν την ευαισθητοποίηση και την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού, την προτεραιοποίηση τρόπων ενίσχυσης ανάλογων δεξιοτήτων στους αστυνομικούς και γενικά την ενεργό συμμετοχή της στον αγώνα κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, καθώς και της προστασίας των θυμάτων εγκλημάτων μίσους.»

