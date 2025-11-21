Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή, 23/11, για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή, 23/11, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης.

Αναλυτικά:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, από ώρα 06.00΄ έως την 13.00′ στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

Μητροπόλεως , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού. Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Σοκαριστικό βίντεο αποκαλύπτει τον εμβολισμό βάρκας με πρόσφυγες από το Λιμενικό (Video)

Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός – Το πρωί του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του