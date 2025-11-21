Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός – Το πρωί του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 85χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοείται στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.
Ο 85χρονος με το μηχανάκι του έφυγε το πρωί για κυνήγι χωρίς όμως να έχει επιστρέψει ως το μεσημέρι, την ώρα που συνήθως επέστρεφε.
Ο γιος του ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής.
Η επιχείρηση εντοπισμού σταμάτησε το βράδυ της Παρασκευής και θα ξεκινήσει εκ νέου το πρωί του Σαββάτου με το πρώτο φως της ημέρας.
Διαβάστε επίσης:
Φωτιά σε σπίτι στα Πατήσια – Διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο
Τροχαίο στο Παγκράτι: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 31χρονος οδηγός για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο – Οδηγούσε με 150 χλμ., υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.