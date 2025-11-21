search
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 20:53

Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός – Το πρωί του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του

21.11.2025 20:53
Photo: Eurokinissi Αρχείου

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 85χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοείται στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.

Ο 85χρονος με το μηχανάκι του έφυγε το πρωί για κυνήγι χωρίς όμως να έχει επιστρέψει ως το μεσημέρι, την ώρα που συνήθως επέστρεφε.

Ο γιος του ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής.

Η  επιχείρηση εντοπισμού σταμάτησε το βράδυ της Παρασκευής και θα ξεκινήσει εκ νέου το πρωί του Σαββάτου με το πρώτο φως της ημέρας.

