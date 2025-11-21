Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Αναστάτωση προκλήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όταν εμφανίστηκε λύκος στον προαύλιο χώρο του τμήματος ΤΕΦΑΑ, με τους φοιτητές να φεύγουν τρέχοντας μόλις τον είδαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, παρά τη μεγάλη έκταση των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ, η οποία ανέρχεται στα 200 στρέμματα, οι αρμόδιοι αντέδρασαν άμεσα, με συνεργείο να επισκευάζει την περίφραξη του χώρου ανήμερα του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι μια μικρή αγέλη λύκων έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Οι πέντε λύκοι, που εντοπίστηκαν να κινούνται σε διάφορα σημεία του δήμου, παρακολουθούνται από τον Ιούνιο από την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη Φύση «Καλλιστώ».

Οι ειδικοί συστήνουν στους κατοίκους που κινούνται με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις να είναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τα άγρια ζώα και να μην αφήνουν τροφές.

