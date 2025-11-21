search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.11.2025 20:59

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

21.11.2025 20:59
likos-new

Αναστάτωση προκλήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όταν εμφανίστηκε λύκος στον προαύλιο χώρο του τμήματος ΤΕΦΑΑ, με τους φοιτητές να φεύγουν τρέχοντας μόλις τον είδαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, παρά τη μεγάλη έκταση των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ, η οποία ανέρχεται στα 200 στρέμματα, οι αρμόδιοι αντέδρασαν άμεσα, με συνεργείο να επισκευάζει την περίφραξη του χώρου ανήμερα του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι μια μικρή αγέλη λύκων έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Οι πέντε λύκοι, που εντοπίστηκαν να κινούνται σε διάφορα σημεία του δήμου, παρακολουθούνται από τον Ιούνιο από την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη Φύση «Καλλιστώ».

Οι ειδικοί συστήνουν στους κατοίκους που κινούνται με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις να είναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τα άγρια ζώα και να μην αφήνουν τροφές.

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας: Μεγάλα ύψη βροχής σε Ιωάννινα και Πρέβεζα – Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σε πολλές περιοχές

osfp pari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και στο κυνήγι της πρώτης θέσης, 98-86 την Παρί στο ΣΕΦ

starmer-zelensky-xeirapsia
ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

elas ekpaideusi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 800 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδεύσεις απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

italy-bologna
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Πεδίο μάχης» η Μπολόνια – Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους – Μακάμπι (Videos)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

