Στην αστυνομία ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά

Στην αστυνομία μετέβη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της 13χρονης που έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας της 13χρονης πιθανόν θα προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης για τον θάνατο της κόρης του, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όταν μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από την τροφή της την ώρα του φαγητού.

Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Το κοριτσάκι υπέστη ανακοπή καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί, ενώ του έγινε ΚΑΡΠΑ από το ειδικό προσωπικό και τον νοσηλευτή του σχολείου αλλά και από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που είναι κοντά στο ειδικό σχολείο.

Το ΕΚΑΒ έκληθη άμεσα και έφθασε με κινητή ομάδα με γιατρό και συνεχίστηκε εντατικά η προσπάθεια αναζωογόνησης.

Το παιδί στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου ανέλαβαν εκτάκτως οι γιατροί, καθώς δεν εφημέρευε. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν και το παιδί κατέληξε λίγο αργότερα.

Μαρυρίες γονέων και καταγγελίες για υποστελέχωση του σχολείου

Μητέρα παιδιού ανέφερε για το περιστατικό ότι «ήρθε η αστυνομία, οι γιατροί, όλοι ήταν αναστατωμένοι, στεναχωρημένοι, αλλά δεν ξέραμε τι είχε συμβεί και μετά μάθαμε τα νέα», υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:30.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, σύντομα έφτασε η αστυνομία στο σημείο, «κλείνοντας την κυκλοφορία του δρόμου για να κινηθεί το ασθενοφόρο. Μπήκε μέσα το ασθενοφόρο, απ’ ό,τι είδα, και πήρε λογικά το κοριτσάκι, δεν ξέρω τι έγινε. Απλά μάθαμε από τους γύρω ότι το παιδάκι μάλλον έχασε τις αισθήσεις του και το πήρανε γρήγορα από το σχολείο. Αυτό είδα».

​Μητέρα συμμαθητή της άτυχης 13χρονης, η οποία μιλώντας στην κάμερα εξέφρασε την οδύνη της αλλά και την αγανάκτησή της για το περιστατικό. «Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

​Η ίδια τόνισε την ανάγκη για ειδική φροντίδα: «Αφού είναι αυτό το κοριτσάκι… άλλο δεν μπορώ να φανταστώ… Έπρεπε να με ενημερώσουν σαν μάνα, έλα να πάρεις το παιδάκι σου αφού συνέβη αυτό το πράγμα. Πού είναι το παιδί μου; Τι ανευθυνότητα είναι αυτή;».

Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

Η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας: Δεν ήταν υποστελεχωμένο το σχολείο

Ανάρτηση έκανε και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη λέγοντας, μεταξύ άλλων ότι «είναι πολύ βαριά η οδύνη μου, ως Υπουργού και εκπαιδευτικού, για την απώλεια της μικρής μαθήτριας, η οποία, παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, έφυγε από κοντά μας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οδύνη των δασκάλων και ειδικών του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, που βίωσαν την αγωνία και είδαν τις προσπάθειές τους να κρατήσουν στη ζωή την μικρή Ειρήνη να μην έχουν αποτέλεσμα.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της αναφέρθηκε σε όσα ειπώθηκαν για τις ελλείψεις στο συγκεκριμένο σχολείο, δηλώνοντας ότι «είναι πλήρως στελεχωμένο» και πως «καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες».

