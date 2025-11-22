Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

Στιγμές πανικού έζησε ένα 10χρονο αγόρι στο Ναύπλιο, το οποίο έπεσε θύμα του μεγάλου κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες, που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο δράστης παρακολουθούσε το σπίτι του παιδιού, και όταν είδε τον πατέρα του να φεύγει, κάλεσε στην οικία, ενημερώνοντας το παιδί ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τη μητέρα του, και ότι χρειαζόταν να μαζέψει ό,τι χρήματα και χρυσαφικά υπήρχαν στο σπίτι και να του τα παραδώσει.

Το παιδί, σε κατάσταση πανικού, ξεκίνησε να ψάχνει το σπίτι, με τις δραματικές στιγμές που έζησε ο 10χρονος να έχουν καταγραφεί στις κάμερες ασφαλείας της οικίας.

Συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος

Από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού κατεγράφη και ο δράστης, στον οποίο παρέδωσε το παιδί τα χρυσαφικά της μητέρας του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο με τον δράστη να συλλαμβάνεται, όμως να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κακοποιός συνελήφθη εκ νέου μαζί με τα μέλη της πολυδαίδαλης σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες.

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

Πάνω από 800 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδεύσεις απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μελών της οικογένειας Καργάκη στις φυλακές Αλικαρνασσού – Μεταφέρθηκαν σε άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα