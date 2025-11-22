search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 01:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 00:29

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

22.11.2025 00:29
nauplio-tilefonikes-apates

Στιγμές πανικού έζησε ένα 10χρονο αγόρι στο Ναύπλιο, το οποίο έπεσε θύμα του μεγάλου κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες, που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο δράστης παρακολουθούσε το σπίτι του παιδιού, και όταν είδε τον πατέρα του να φεύγει, κάλεσε στην οικία, ενημερώνοντας το παιδί ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τη μητέρα του, και ότι χρειαζόταν να μαζέψει ό,τι χρήματα και χρυσαφικά υπήρχαν στο σπίτι και να του τα παραδώσει.

Το παιδί, σε κατάσταση πανικού, ξεκίνησε να ψάχνει το σπίτι, με τις δραματικές στιγμές που έζησε ο 10χρονος να έχουν καταγραφεί στις κάμερες ασφαλείας της οικίας.

Συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος

Από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού κατεγράφη και ο δράστης, στον οποίο παρέδωσε το παιδί τα χρυσαφικά της μητέρας του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο με τον δράστη να συλλαμβάνεται, όμως να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κακοποιός συνελήφθη εκ νέου μαζί με τα μέλη της πολυδαίδαλης σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες.

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

Πάνω από 800 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδεύσεις απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μελών της οικογένειας Καργάκη στις φυλακές Αλικαρνασσού – Μεταφέρθηκαν σε άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kallithea-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

nauplio-tilefonikes-apates
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

egklimatiki-organosi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

rump mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή 180 μοιρών του Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον «κομμουνιστή» Μαμντάνι: «Νομίζω ότι θα έχετε έναν εξαιρετικό δήμαρχο»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας: Μεγάλα ύψη βροχής σε Ιωάννινα και Πρέβεζα – Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σε πολλές περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 01:01
kallithea-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

nauplio-tilefonikes-apates
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

egklimatiki-organosi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

1 / 3