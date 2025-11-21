Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μελών της οικογένειας Καργάκη στις φυλακές Αλικαρνασσού – Μεταφέρθηκαν σε άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα

Για σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μελών της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι κρατούνταν στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, κάνει λόγο το neakriti.gr.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το επεισόδιο μεγάλης έντασης σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, την Τετάρτη 19/11, και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο κρατούμενοι, πατέρας και γιος, καθώς και ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη – θύματος της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.

Το επεισόδιο κρίθηκε ως σοβαρό, και, σύμφωνα με το neakriti.gr, φαίνεται πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση για μεταγωγή κρατουμένων, μεταξύ αυτών και των τριών προαναφερθέντων, σε διαφορετικές φυλακές της χώρας.

Αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, από το απόγευμα της Παρασκευής, 21/11, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια ευρείας κλίμακας μυστική αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο, με αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού προς σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, γύρω στις 16:00, κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στο κατάστημα κράτησης, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών. Οι ειδικές δυνάμεις προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή πέντε κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου».

Πρόκειται για τους εξής:

Έναν 45χρονο καταδικασμένο για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, που απασχόλησε τις Αρχές τον τελευταίο χρόνο και έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε Δήμο του Νομού Ηρακλείου.

Δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Δύο ακόμη κατηγορούμενους, πρόσωπα με «βαρύ όνομα» στον «χάρτη» της παραβατικότητας στη Μεσαρά, με καταγωγή από την ίδια ευρύτερη περιοχή των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. για να διανεμηθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Παράλληλα, υπό απόλυτη μυστικότητα μεταφέρθηκε την Πέμπτη, 20/11, ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στις φυλακές Νεάπολης, με στόχο την άμεση απομάκρυνσή του από τους άλλους δύο συγγενείς του θύματος, ενώ σήμερα αφέθηκε ελεύθερος.

