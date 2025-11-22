Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα: Τεράστιες καταστροφές σε Ήπειρο, Κέρκυρα, βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες – Νέα επιδείνωση το απόγευμα (Photos/Videos)

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις άφησε στο πέρασμά της η κακοκαιρία που «σφυροκοπά» τη Δυτική Ελλάδα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε περισσότερες από 300 κλήσεις για απεγκλωβισμούς και απάντληση υδάτων, ενώ …φωτιά πήρε και το 112 που έστειλε μπαράζ μηνυμάτων.

Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται στα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, σύμφωνα με τα οποία από τις 9 το βράδυ έπεσαν ποσότητες βροχής που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν τη βροχή ενός μήνα!

Ρεκόρ σημειώθηκε στη Λεπιάνα Άρτας με 287,2 χιλιοστά, στο Τέροβο Ιωαννίνων με 185,4 χιλ., στα Πέστα Ιωαννίνων με 169,2 χιλ., στο Επισκοπικό με 144 χιλ., στην Πρέβεζα με 103,8 χιλ., στο Κομπότι Άρτας και την Αγία Κυριακή Ιωαννίνων με 94,4 χιλ., στη Δερβίζιανα με 138,6 χιλ. και στην Ανατολή με 83 χιλ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 – 280 χιλιοστά βροχής στα Λεπιανά Άρτας. Διαβάστε: https://t.co/pzxNUW0x5L pic.twitter.com/dDCkTeKCAG — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) November 21, 2025

Σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο, η Ήπειρος έχει δεχτεί τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα νερού, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ρεκόρ για τον πιο βροχερό Νοέμβριο των τελευταίων 25 ετών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Κέρκυρα ζητά ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά. Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα», είπε κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή.

Στην Κέρκυρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησαν στη σταδιακή αποκατάσταση ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες.

Στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας το σκηνικό περιλαμβάνει καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένους οικισμούς, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού και νερού.

Σήμερα, Σάββατο, θα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας, προκειμένου να κάνουν περιοδεία στις πληγείσες περιοχές και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να συντονιστούν καλύτερα με τους τοπικούς φορείς.

Μπαράζ μηνυμάτων του 112 στην Ήπειρο

Απέναντι από την Κέρκυρα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, η Φιλιππιάδα είναι μια περιοχή που πνίγηκε στα νερά και τις λάσπες. Αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν σε Άρτα, Πρέβεζα και Γιάννενα, με την Πυροσβεστική να έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Οι εικόνες καταστροφής που καταγράφονται από τα Γιάννενα έως τα Τζουμέρκα επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος, σύμφωνα με το EpirusPost.

Στην Πεδινή, δίπλα στην Εγνατία Οδό, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί για μια ακόμη φορά σε λίμνες. Ο παράδρομος που εξυπηρετεί την περιοχή έχει «εξαφανιστεί», αφού καλύφθηκε πλήρως από τα νερά.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική στο σημείο όπου εντοπίζονταν ογκώδη αντικείμενα – πλυντήρια, στρώματα και άλλα απορρίμματα – τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά.

Στους δρόμους μηχανήματα του στρατού

Μηχανήματα του στρατού βγήκαν από το πρωί του Σαββάτου στους δρόμους – ποτάμια προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση πλειάδας προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, κυρίως στην περιοχή των Τζουμέρκων και από τις δύο πλευρές της γέφυρας Πλάκας όπου το οδικό δίκτυο στην κυριολεξία έχει εξαφανιστεί.

Τη συνδρομή του στρατού αιτήθηκε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας την ακριβή εικόνα για τα προβλήματα στην περιοχή και τις άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Οι πληγές που άνοιξε η κακοκαιρία στα Βόρεια και τα Κεντρικά Τζουμέρκα είναι τεράστιες και δύσκολα θα επουλωθούν. Τα περισσότερα προβλήματα στην περιοχή προκλήθηκαν τις τελευταίες ώρες όπου έπεσαν τεράστιες ποσότητες βροχής με τα νερά του Αράχθου να καλύπτουν για κάποια ώρα και την οδική γέφυρα στην περιοχή Πλάκας. (Πρόκειται για την τσιμεντένια γέφυρα όπου διέρχονται τα οχήματα και όχι το μονότοξο γεφύρι)

Πλήρως αποκομμένοι είναι οικισμοί και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με μεγάλες ζημιές στις υποδομές της περιοχής.

Τεράστια είναι τα προβλήματα στα χωριά του Δήμου Ζηρού που, τον περασμένο Αύγουστο, «χτυπήθηκαν» από την πύρινη λαίλαπα.

Καστοριά: Κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό – Πέφτει η στάθμη του νερού του Αλιάκμονα

Τα παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό δρόμο στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς.

Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με κατάλληλα μηχανήματα για να απομακρύνουν τον βράχο, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν κοπάσει, και η στάθμη του ποταμού Αλιάκμονα έχει παρουσιάσει μικρή υποχώρηση επιτρέποντας στους κατοίκους και τις αρχές να ανασάνουν. Παρότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, τα συνεργεία όλων των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, παραμένουν επί ποδός και σε πλήρη ετοιμότητα.

Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η καταγραφή των ζημιών, μια διαδικασία όμως που καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη να ολοκληρωθεί όσο δεν έχει υποχωρήσει πλήρως το νερό από τις πληγείσες εκτάσεις.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται, ώστε μόλις είναι εφικτό, να ξεκινήσει η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές.

Παρά την εκτόνωση των φαινομένων, οι τοπικές πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν.

Προβλήματα εντοπίζονται στην Κολοκυνθού του Δήμου Καστοριάς, όπου μία κτηνοτροφική εγκατάσταση με πρόβατα κινδύνευσε σοβαρά λόγω της υπερχείλισης του Αλιάκμονα.

Τα πρόβατα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο για την ασφάλεια τους, ενώ άμεση ήταν η παρέμβαση μηχανημάτων της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς. Τα μηχανήματα εργάζονται για να ανακόψουν την υπερχείλιση του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο και να σώσουν την κτηνοτροφική μονάδα από την κατάρρευση ή την ολική καταστροφή.

Μαρουσάκης: Έρχεται νέος κύκλος βροχοπτώσεων για τουλάχιστον 6 μέρες

«Δυστυχώς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις πολικές αέριες μάζες που κατακλύζουν αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της Γηραιάς Ηπείρου και καθώς αυτές μετατοπίζονται και έρχονται αντιμέτωπες με τη θάλασσα της Αδριατικής σχηματίζονται αυτές οι κακοκαιρίες που φτάνουν στην περιοχή μας και εγκλωβίζονται προς τα δυτικά της χώρας», ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο OPEN.

Τις τελευταίες ημέρες, ταλαιπωρείται έντονα η βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία ακόμα όμως και η κεντρική Στερεά Ελλάδα και η δυτική Πελοπόννησος.

Αυτές οι περιοχές, όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, θα είναι αντιμέτωπες με πολύ ισχυρά φαινόμενα και σήμερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τα σημεία εκείνα και θα κρατήσουν μέχρι και αύριο το μεσημέρι.

Στη συνέχεια, αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με ανάλογο καιρικό μοτίβο σιγά σιγά θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται αλλά μέσα στην Κυριακή η θερμοκρασία θα μειώνεται και τη Δευτέρα θα κάνει πολύ κρύο ενώ θα δούμε και χιόνια και κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Ωστόσο, η ανάπαυλα για τη Δυτική Ελλάδα θα είναι σύντομη, καθώς από την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται νέος κύκλος ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή που θα διαρκέσουν τουλάχιστον 6 μέρες.

Διαβάστε επίσης:

Βροχερό σκηνικό και σήμερα: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)