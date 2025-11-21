Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας: Μεγάλα ύψη βροχής σε Ιωάννινα και Πρέβεζα – Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σε πολλές περιοχές

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν σήμερα στην Ήπειρο, ενώ συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας, με πολλές περιοχές της χώρας να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Σε σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως σήμερα στις 18:30 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, στα Λεπιανά Άρτας έχουν καταγραφεί 279.6 χιλιοστά βροχής. Όπως τονίζει το meteo.gr/ ΕΑΑ λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται και με την κακοκαιρία ο σταθμός δεν εμφανιζόταν στους χάρτες των προηγούμενων ανακοινώσεων της ημέρας.

Σημειώνεται ότι λόγω της διακοπής επικοινωνίας με τον σταθμό Πραμάντων Ιωαννίνων το ύψος βροχής που αναφέρεται στον σχετικό πίνακα περιλαμβάνει μόνο την βροχόπτωση έως τις 14:40 και επομένως, όπως όπως επισημαίνει το meteo.gr/ ΕΑΑ είναι πολύ πιθανό το ύψος αθροιστικού υετού στον σταθμό να έχει αυξηθεί.

Επιπλέον μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και στο Τέροβο Ιωαννίνων ( 184.6 χιλιοστά βροχής ) καθώς και σε άλλες περιοχές των Ιωαννίνων, αλλά και στην Πρέβεζα.

Παράλληλα σε σχετική εικόνα παρουσιάζεται η εκτίμηση της θέσης ισχυρών καταιγιδοφόρων κυτάρρων. Αυτά, όπως επισημαίνει το meteo.gr/ ΕΑΑ, εντοπίζονται ως περιοχές όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης (όπως εκτιμάται από δεδομένα αριθμητικών μοντέλων). Πρόκειται δηλαδή, όπως υπογραμμίζεται, για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης («overshooting tops»). «Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Όπως αποτυπώνεται στην εικόνα, είναι εμφανείς οι περιοχές ισχυρών καταιγίδων στην Ήπειρο και βόρεια της Κεφαλονιάς στις 14:30.

Επιπλέον παρουσιάζονται οι περιοχές όπου εκτιμάται ότι υπάρχει πιθανότητα βροχόπτωσης με χρήση δορυφορικών δεδομένων και μετά από επεξεργασία με εξειδικευμένους αλγορίθμους καθώς και οι σταθμοί του δικτύου όπου την ίδια ώρα καταγράφεται βροχόπτωση.

Ιωάννινα: Δύσκολη η νύχτα στα Βόρεια Τζουμέρκα – Εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς

Μάχη μέσα στη νύχτα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δίνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής, καθώς τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία είναι τεράστια. Καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, κομμένοι δρόμοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε ανακοίνωση του ο Δήμος ενημερώνει τους κατοίκους, πως λόγω των εκτεταμένων καταστροφών δεν είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση άμεσα σε όλα τα χωριά.

«Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν είναι εφικτή για σήμερα. Όσα χωριά εξυπηρετούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, θα παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα επιχειρήσουν τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών». Παράλληλα απευθύνει έκκληση στους δημότες να μην μετακινούνται: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη… Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Ο,τι χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες ή τα άτομα τρίτης ηλικίας θα τα πηγαίνουμε σπίτι… Να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους στο Βοήθεια στο Σπίτι, τους προέδρους των Δ.Κ και τους αντιδημάρχους… για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων».

Από στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στο Άραχθο ποταμό.

Χωρίς ηλεκτρικό και νερό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς Άρτας, οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό και 2 επισκέπτες. Ο δρόμος προς την κοινότητα, έχει υποστεί σε πολλά σημεία κατολισθήσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει κάποιο μηχάνημα. Ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Όπως λέει πρόσβαση προς το κατάλυμα δεν υπάρχει από το πρωί, καθώς κατέρρευσε ο δρόμος που το συνδέει με τον επαρχιακό, ο οποίος επίσης έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από καθιζήσεις, φερτά υλικά καταπτώσεις βράχων και δένδρων.

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας

Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για απανλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ συσσώρευση υδάτων παρατηρείται σε σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής, όπως και στην επαρχιακή οδό Περατιάς – Πλαγιάς.

Επίσης, ανάλογα προβλήματα έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Αμφιλοχίας, του Βάλτου και της Παλαίρου, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων επιχειρούν συνεχώς, για τον καθαρισμό των δρόμων.

