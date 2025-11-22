search
22.11.2025 13:43

Τέμπη: Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβρη οι απολογίες Τριαντόπουλου – Αγοραστού για το μπάζωμα

22.11.2025 13:43
trena_tebi

Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να απολογηθούν ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλους, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, και έξι ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος, αδίκημα που αφορά στο αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Αναλυτικότερα, η αρεοπαγίτης-ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη, αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της, έστειλε κλήσεις προς απολογία σε όλους τους κατηγορουμένους, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εμφανίστηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού και έλαβαν ολιγοήμερη προθεσμία για το δεύτερο δεκαήμερο να του Δεκεμβρίου προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Όλοι οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως στο ανακριτικό γραφείο και τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν εκ νέου εκεί για να απολογηθούν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους θέσει η αρεοπαγίτης ανακρίτρια.

Τελευταίος θα προσέλθει στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος ελέγχεται ποινικά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

