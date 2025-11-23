search
Ιταλία: Εκλογικό τεστ σε τρεις περιφέρειες – Στις κάλπες 13 εκατομμύρια Ιταλοί

Σημαντικό εκλογικό τεστ θεωρούνται οι εκλογές για την ανανέωση των περιφερειακών συμβουλίων των περιοχών Βένετο, Απουλίας και Καμπανίας, οι οποίες διεξάγονται σήμερα και αύριο στην Ιταλία.

Συνολικά, 13 εκατομμύρια πολίτες μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες σήμερα μέχρι τις 11 το βράδυ και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα.

Στην περιφέρεια Βένετο, «φαβορί» θεωρείται ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς συμμαχίας Αλμπέρτο Στεφάνι, μετά από μακρά διακυβέρνηση του Λούκα Τζάια, προβεβλημένο και μετριοπαθές στέλεχος της Λέγκα.

Στη νότια περιοχή της Απουλίας, αντίθετα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τις περισσότερες πιθανότητες εκλογής συγκεντρώνει ο κεντροαριστερός πρώην δήμαρχος του Μπάρι, Αντόνιο Ντεκάρο, ο οποίος στηρίζεται από όλες σχεδόν τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η έκβαση της πολιτικής αναμέτρησης στην Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη.

Το κάλεσμα Μελόνι για τη «μεγάλη ανατροπή»

Ο υποψήφιος των Πέντε Αστέρων, του Δημοκρατικού Κόμματος, της Ιταλικής Αριστεράς και μικρότερων κεντρώων δυνάμεων, Ρομπέρτο Φίκο, δήλωσε βέβαιος ότι θα καταφέρει να εκλεγεί περιφερειάρχης.

Η περιοχή διοικείται εδώ και πολλά χρόνια από την κεντροαριστερά, αλλά η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε πρόσφατη ομιλία της στη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, υπογράμμισε ότι «οι κάτοικοι της Καμπανίας μπορούν και πρέπει να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή» και να εκλέξουν, ως νέο περιφερειάρχη, τον συντηρητικό υποψήφιο και υφυπουργό εξωτερικών Εντμόντο Τσιριέλλι.

