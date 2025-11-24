Νέα «σφήνα» Ερντογάν στο ουκρανικό: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες, είπε στον Πούτιν

Τηλεφωνική συνομιλία για την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είχαν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι αυτές οι προτάσεις, όπως τις εξετάσαμε, είναι σύμφωνες με τις συζητήσεις της ρωσοαμερικανικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα και, κατ’ αρχήν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μια τελική ειρηνική λύση», ανέφερε το Κρεμλίνο, αναφερόμενο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο μεταξύ του Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς για μια πολιτική και διπλωματική λύση στην ουκρανική κρίση», ανέφερε ακόμη το Κρεμλίνο.

Ο Ερντογάν δήλωσε στον Πούτιν ότι είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη διαδικασία με κάθε τρόπο και πρότεινε την Κωνσταντινούπολη – όπου οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν τρεις γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών νωρίτερα φέτος – ως τόπο διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο ότι η Τουρκία θα συμβάλει σε κάθε διπλωματική προσπάθεια για τη διευκόλυνση της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς» ειρήνης.

