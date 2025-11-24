search
ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 15:06

Ουκρανία: Αισιόδοξος ο Τραμπ, «κάτι καλό θα συμβεί» – Στο Κίεβο επιστρέφει η ουκρανική αντιπροσωπεία

24.11.2025 15:06
Την αισιοδοξία του, ότι «κάτι καλό θα βγει» από τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, εξέφρασε μέσω Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε: «Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

«…Αναμένω μια πλήρη έκθεση το απόγευμα, σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο».

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

Ζελένσκι: Πρέπει να γίνουν «πολλά ακόμα»

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μια ημέρα μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων πάνω στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι πρέπει να γίνουν «πολλά ακόμη» για να επιτευχθεί «πραγματική ειρήνη» με τη Ρωσία. «Όλοι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας, κυρίως τις ΗΠΑ, αναζητώντας συμβιβαστικές λύσεις που θα μας ενισχύσουν και δεν θα μας αποδυναμώσουν», επεσήμανε ο Ζελένσκι μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία με τη συμμετοχή χωρών που ζητούν την απόσυρση της Ρωσίας από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

«Στα βήματα που κάναμε σε συντονισμό με την αμερικανική πλευρά καταφέραμε να συμπεριλάβουμε εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία», εκτίμησε ο Ζελένσκι. «Αυτά είναι σημαντικά βήματα, αλλά για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη χρειάζονται πολλά περισσότερα», τόνισε. Χθες Κυριακή η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι κατήρτισαν «ένα βελτιωμένο πλαίσιο (συμφωνίας) ειρήνης» μετά τις συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε λεπτομέρειες.

Κρίσιμη στιγμή

Παράλληλα ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας. «Τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους εταίρους μας και πολλούς άλλους για να καθορίσουμε τα βήματα τα οποία θα μπορέσουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας, εναντίον της Ουκρανίας, και να φέρουν πραγματική ασφάλεια», υπογράμμισε. «Υπάρχει πολύς θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης και όλη η πολιτική πίεση και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύνοδο υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι. Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.

“Eποικοδομητική πρόοδος”, αλλά έχουμε “πολύ δουλειά” μπροστά μας, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Πολύ δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.

Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολύ δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».

1 / 3