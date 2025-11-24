Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής μπήκε στη Γερουσία με… μπούρκα (video)

Η ακροδεξιά γερουσιαστής του One Nation στην Αυστραλία, Πολίν Χάνσον, μπήκε στη Γερουσία φορώντας… μπούρκα.

Η Χάνσον, γνωστή για τις ακραίες της απόψεις για τους μετανάστες, ζήτησε να καταθέσει ένα νομοσχέδιο που θα απαγόρευε τη μπούρκα στη χώρα, ωστόσο απορρίφθηκε.

Ετσι, η αντίδρασή της ήταν να πάει στη Γερουσία φορώντας μπούρκα, κάτι που είχε κάνει ξανά το 2017.

Μουσουλμάνοι βουλευτές και γερουσιαστές αντέδρασαν.

Breaking: The Senate has been suspended after One Nation Senator Pauline Hanson entered the chamber wearing a burqa and refused to remove it despite objections from multiple senators and the President of the Senate.



Pauline Hanson remained defiant, refusing to comply with the… pic.twitter.com/sQvOsCCVaE — Rukshan Fernando (@therealrukshan) November 24, 2025

«Μόλις ήρθες από το Αφγανιστάν;» αστειεύτηκε η γερουσιάστρια Πέιμαν.

«Ουάου, Πολίν. Ουάου. Ντροπή σου. Ντροπή σου».

H συνεδρίαση διεκόπη…

Η Χάνσον δέχθηκε επίσης επίθεση από τη γερουσιαστή των Πρασίνων, Μεχρίν Φαρούκι, την πρώτη μουσουλμάνα γυναίκα που εξελέγη στην Άνω Βουλή. «Είναι ρατσιστικό και ισλαμοφοβικό, και το ίδιο είσαι κι εσύ», φώναξε η Φαρούκι.

Μιλώντας στη Γερουσία, η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι το θέαμα ήταν ανάρμοστο για μέλος του σώματος.

«Γερουσιαστή Χάνσον, όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ έχουμε ένα τεράστιο προνόμιο μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα… και εκπροσωπούμε πολιτειακούς πολίτες κάθε πίστης… από κάθε υπόβαθρο. Και πρέπει να το κάνουμε με ευπρέπεια. Και αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε εδώ μέσα, όποιες κι αν είναι οι απόψεις μας για την πολιτική, είναι να δείχνουμε τέτοια έλλειψη σεβασμού για την αίθουσα και για τους ανθρώπους της πίστης. Όποιες κι αν είναι οι δικές μας πεποιθήσεις… το είδος της ασέβειας που επιδεικνύετε τώρα δεν είναι άξιο μέλους της Γερουσίας» είπε.

Η εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης Άν Ράστον κινήθηκε σε παρόμοια γραμμή, λέγοντας ότι «το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να κάνουμε εδώ είναι να σεβόμαστε τους άλλους. Και γι’ αυτό θα πρότεινα με σεβασμό στη γερουσιαστή Χάνσον ότι αυτός δεν είναι τρόπος να απευθύνεται κανείς στο σώμα. Αυτός δεν είναι ένας σεβαστός τρόπος να απευθύνεσαι σε άλλους ανθρώπους».

Η γερουσιαστής Χάνσον ανάρτησε λίγο αργότερα μια φωτογραφία της να φορά τη μπούρκα στο γραφείο της.

Αποκάλεσε τους συναδέλφους της «υποκριτές» και είπε ότι, αν δεν θέλουν να τη φορά, τότε θα έπρεπε «να απαγορεύσουν τη μπούρκα».

Today I wore a burqa into the Senate after One Nation's bill to ban the burqa and face coverings in public was blocked from even being introduced.



The usual hypocrites had an absolute freak out.



The fact is more than 20 countries around the world have banned the Burqa… pic.twitter.com/8ZZ0Sin1hG — Pauline Hanson 🇦🇺 (@PaulineHansonOz) November 24, 2025

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στο Σικάγο: Την πυρπόλησε μέσα στο τρένο – Σεσημασμένος με 72 (!) συλλήψεις ο δράστης

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» πρόοδο στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Τηλεδιάσκεψη των ηγετων της ΕΕ, γρίφος η στάση της Μόσχας

Nτέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη