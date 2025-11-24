Φρίκη στο Σικάγο: Την πυρπόλησε μέσα στο τρένο – Σεσημασμένος με 72 (!) συλλήψεις ο δράστης

Η 26χρονη Μπέθανι ΜαΓκί πυρπολήθηκε από έναν σεσημασμένο με πολύ βαρύ ιστορικό συλλήψεων μέσα σε συρμό του Σικάγο.

«Είναι συντριπτικό το γεγονός ότι ένας κατ’ επάγγελμα εγκληματίας με 72 προηγούμενες συλλήψεις κατηγορείται τώρα ότι επιτέθηκε στην 26χρονη Μπέθανι ΜαΓκί σε συρμό της γραμμής L στο Σικάγο και ότι της έβαλε φωτιά», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι σε ανάρτησή του την Κυριακή.

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν αυτός ο τύπος ήταν στη φυλακή. Κι όμως, το Σικάγο αφήνει τους κατ’ εξακολούθηση παραβάτες να κυκλοφορούν ελεύθεροι στους δρόμους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον ύποπτο Λόρενς Ριντ, 50 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες για τρομοκρατία σχετικά με την επίθεση. «Η αμέλεια του Σικάγο θέτει σε κίνδυνο τον αμερικανικό λαό. Κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να φοβάται για τη ζωή του μέσα στο μετρό», είπε ακόμη.

Όπως αναφέρει η New York Post, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Λόρενς Ριντ προσέγγισε την Μπέθανι ΜαΓκί, η οποία καθόταν με την πλάτη γυρισμένη προς εκείνον σε τρένο στο κέντρο του Σικάγο γύρω στις 9 μ.μ. στις 17 Νοεμβρίου. Έβγαλε το καπάκι από ένα μπουκάλι με υγρό και το άδειασε πάνω στο κεφάλι και το σώμα της. Η Μπέθανι ΜαΓκί προσπάθησε να σωθεί τρέχοντας, αλλά ο Λόρενς Ριντ την πρόλαβε και άναψε το μπουκάλι, το οποίο έπεσε στο πάτωμα. Φέρεται ότι το ξαναπήρε και το χρησιμοποίησε για να τη βάλει φωτιά.

Η γυναίκα τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά κατάφερε να βγει από τον συρμό πριν καταρρεύσει στην αποβάθρα, όπου περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Λόρενς Ριντ καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο του Σικάγο περίπου 20 λεπτά πριν από την επίθεση να αγοράζει βενζίνη, την οποία έβαλε σε πλαστικό μπουκάλι αναψυκτικού. Συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του απαγγέλθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες τρομοκρατίας, που μπορεί να επιφέρουν ακόμη και θανατική ποινή αν καταδικαστεί. Έχει 22 συλλήψεις μόνο από το 2016 και 53 ποινικές υποθέσεις στην Κομητεία Κουκ από το 1993, εκ των οποίων οι εννέα είναι κακουργήματα για τα οποία έχει ομολογήσει την ενοχή του. Παρ’ όλα αυτά, έχει φυλακιστεί μόλις δύο φορές, συνολικά για δυόμισι χρόνια.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Λόρενς Ριντ αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι τον Αύγουστο, αφού είχε ρίξει αναίσθητη μια κοινωνική λειτουργό σε ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Η γυναίκα υπέστη «πιθανή βλάβη στο οπτικό νεύρο και διάσειση, με επακόλουθα προβλήματα μνήμης, πονοκεφάλους και καθημερινή ναυτία».

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την προφυλάκισή του, αλλά ο δικαστής τους αγνόησε και ο Λόρενς Ριντ κυκλοφορούσε ελεύθερος. Σε ακρόαση της Παρασκευής, οι εισαγγελείς ζήτησαν εκ νέου την κράτησή του, υποστηρίζοντας ότι «παρουσιάζει σαφή κίνδυνο και διαρκή απειλή τρομοκρατίας για την κοινότητα».

«Το πολιτειακό δικαστικό σύστημα δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τα βίαια εγκλήματα του κατηγορουμένου και πλέον απαιτείται ομοσπονδιακή παρέμβαση», ανέφερε στην αίτηση κράτησης ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόις, Άντριου Μπούτρος.

«Ο Λόρενς Ριντ δεν είχε καμία δουλειά να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους, δεδομένου του βίαιου ποινικού ιστορικού του και των εκκρεμών υποθέσεών του», είπε ο επικεφαλής της ATF Christopher Amon μετά την ακρόαση. «Ο Λόρενς Ριντ πήρε άπειρες δεύτερες ευκαιρίες από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και ως αποτέλεσμα υπάρχει τώρα ένα αθώο θύμα στο νοσοκομείο που παλεύει για τη ζωή του.»

Ο Λόρενς Ριντ παραμένει υπό κράτηση στο Metropolitan Correctional Center του Σικάγο.

Η διαταραγμένη συμπεριφορά του φάνηκε ξεκάθαρα στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο την Τετάρτη, όπου «τραγουδούσε, παραληρούσε και έδινε εντολές στην έδρα να μην του μιλάει», σύμφωνα με τον Αντριου Μπούτρος.

Προσπαθούσε συνεχώς να διακόψει τη διαδικασία, φωνάζοντας «Δηλώνω ένοχος!», ενώ ισχυριζόταν ότι είναι Κινέζος πολίτης και ότι θέλει να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του.

