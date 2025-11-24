Nτέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων που ξεκίνησαν μετά από παρότρυνση της συζύγου του.

Ο 59χρονος λόρδος Κάμερον μίλησε ανοιχτά στην εφημερίδα Τάιμς του Λονδίνου, εξηγώντας πως ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC στάθηκε αφορμή για τον διαγνωστικό έλεγχο.

Το ζεύγος Κάμερον άκουσε συνέντευξη του επιχειρηματία Νικ Τζόουνς, ο οποίος καλούσε περισσότερους άνδρες να εξεταστούν μετά τη δική του διάγνωση με καρκίνο του προστάτη.

Αυτό οδήγησε τον Κάμερον να ζητήσει να υποβληθεί σε τεστ PSA. Το αποτέλεσμα βγήκε θετικό και ακολούθησαν μαγνητική τομογραφία και βιοψία.

Ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες στη Βρετανία

Η θεραπεία που ακολούθησε ο Κάμερον ήταν η λεγόμενη «εστιακή θεραπεία», μια στοχευμένη τεχνική που καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα με μεθόδους όπως οι υπέρηχοι.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες στη Βρετανία, με περίπου 55.000 νέα περιστατικά ετησίως. Είναι ιδιαίτερα συχνός στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, ειδικά μετά τα 75, ενώ εμφανίζεται πιο συχνά στους μαύρους άνδρες.

Σύμφωνα με στοιχεία ένας στους οκτώ άνδρες θα εμφανίσει τη νόσο στη διάρκεια της ζωής του, ενώ πλέον θεωρείται η πιο συχνά διαγνωσμένη μορφή καρκίνου στη Βρετανία.

Έκκληση Κάμερον για συστηματικό προσυμπτωματικό έλεγχο στις ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως, αν και δεν του είναι εύκολο να συζητά δημόσια προσωπικές ιατρικές εμπειρίες, θέλει να αξιοποιήσει τη θέση του για να στηρίξει την προσπάθεια οργανώσεων όπως το Prostate Cancer Research, που ζητούν στοχευμένο προσυμπτωματικό έλεγχο για άνδρες υψηλού κινδύνου.

«Οι άνδρες συχνά αποφεύγουν να μιλούν για την υγεία τους και αναβάλλουν πράγματα», σημείωσε ο Κάμερον «Ένιωσα ότι, από τη στιγμή που συνέβη σε μένα και το αντιμετώπισα χάρη σε μια εξέταση, οφείλω να μιλήσω γι’ αυτό».

O πρωθυπουργός του Brexit

Ο Κάμερον γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1966 και διετέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2010 έως το 2016. Μέχρι το 2015, ηγήθηκε της πρώτης κυβέρνησης συνασπισμού στη χώρα μετά το 1945. Παραιτήθηκε το 2016, όταν η πλειοψηφία όσων μετείχαν στο δημοψήφισμα για το Brexit, τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε.

Ο Κάμερον επέστρεψε ως υπουργός Εξωτερικών (από το 2023 έως το 2024 στην κυβέρνηση του τότε Συντηρητικού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Είχε διατελέσει επικεφαλής των Τόρηδων από το 2005 έως το 2016 και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 2005 έως το 2010.

