Nτέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

credit: AP

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων που ξεκίνησαν μετά από παρότρυνση της συζύγου του.

Ο 59χρονος λόρδος Κάμερον μίλησε ανοιχτά στην εφημερίδα Τάιμς του Λονδίνου, εξηγώντας πως ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC στάθηκε αφορμή για τον διαγνωστικό έλεγχο.

Το ζεύγος Κάμερον άκουσε συνέντευξη του επιχειρηματία Νικ Τζόουνς, ο οποίος καλούσε περισσότερους άνδρες να εξεταστούν μετά τη δική του διάγνωση με καρκίνο του προστάτη.

Αυτό οδήγησε τον Κάμερον να ζητήσει να υποβληθεί σε τεστ PSA. Το αποτέλεσμα βγήκε θετικό και ακολούθησαν μαγνητική τομογραφία και βιοψία.

Ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες στη Βρετανία

Η θεραπεία που ακολούθησε ο Κάμερον ήταν η λεγόμενη «εστιακή θεραπεία», μια στοχευμένη τεχνική που καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα με μεθόδους όπως οι υπέρηχοι.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες στη Βρετανία, με περίπου 55.000 νέα περιστατικά ετησίως. Είναι ιδιαίτερα συχνός στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, ειδικά μετά τα 75, ενώ εμφανίζεται πιο συχνά στους μαύρους άνδρες.

Σύμφωνα με στοιχεία ένας στους οκτώ άνδρες θα εμφανίσει τη νόσο στη διάρκεια της ζωής του, ενώ πλέον θεωρείται η πιο συχνά διαγνωσμένη μορφή καρκίνου στη Βρετανία.

Έκκληση Κάμερον για συστηματικό προσυμπτωματικό έλεγχο στις ομάδες υψηλού κινδύνου
Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως, αν και δεν του είναι εύκολο να συζητά δημόσια προσωπικές ιατρικές εμπειρίες, θέλει να αξιοποιήσει τη θέση του για να στηρίξει την προσπάθεια οργανώσεων όπως το Prostate Cancer Research, που ζητούν στοχευμένο προσυμπτωματικό έλεγχο για άνδρες υψηλού κινδύνου.

«Οι άνδρες συχνά αποφεύγουν να μιλούν για την υγεία τους και αναβάλλουν πράγματα», σημείωσε ο Κάμερον «Ένιωσα ότι, από τη στιγμή που συνέβη σε μένα και το αντιμετώπισα χάρη σε μια εξέταση, οφείλω να μιλήσω γι’ αυτό».

O πρωθυπουργός του Brexit

Ο Κάμερον γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1966 και διετέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2010 έως το 2016. Μέχρι το 2015, ηγήθηκε της πρώτης κυβέρνησης συνασπισμού στη χώρα μετά το 1945. Παραιτήθηκε το 2016, όταν η πλειοψηφία όσων μετείχαν στο δημοψήφισμα για το Brexit, τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε.

Ο Κάμερον επέστρεψε ως υπουργός Εξωτερικών (από το 2023 έως το 2024 στην κυβέρνηση του τότε Συντηρητικού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Είχε διατελέσει επικεφαλής των Τόρηδων από το 2005 έως το 2016 και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 2005 έως το 2010.

nea_dimokratia_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές ΝΔ: Ποιοι υπουργοί «έτρεξαν», ποιες ισορροπίες διαμορφώνονται

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

servitoros 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σαρώνει η μερική απασχόληση, μειώνονται τα εισοδήματος

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Τραύματα από ψαλίδι φέρει ο 47χρονος – Το δραματικό τηλεφώνημα στην αστυνομία, «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει»

zoi_tsipras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Καυστικός Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου – «Νάρκισσος, γελοιοποίησε το κοινοβούλιο, μετάνιωσα γι’ αυτήν»

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

