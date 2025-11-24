search
24.11.2025 07:58

Ρωσία: Κατέρριψε 93 ουκρανικά drones τη νύχτα – Στόχος ήταν η περιφέρεια Μπέλγκοροντ

24.11.2025 07:58
drone 444- new

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν 93 ουκρανικά drones σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας αλλά και πάνω από τη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, τα drones καταρρίφθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της χώρας, με τα 45 εξ αυτών να εξουδετερώνονται στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ, η οποία έχει γίνει συχνός στόχος επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Επιπλέον, ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν drones και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα καθώς και την Αζοφική Θάλασσα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς από τα συντρίμμια, ενώ δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά σχετικά με τη νέα αυτή σειρά επιθέσεων.

Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας που είχαν εγκρίνει πέρυσι

Ρούμπιο: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία, έχουμε θεμελιώδες έγγραφο

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου χρησιμοποίησε εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψει το βραχιολάκι -«Ήταν μια στιγμή παράνοιας»

servitoros 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σαρώνει η μερική απασχόληση, μειώνονται τα εισοδήματος

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Τραύματα από ψαλίδι φέρει ο 47χρονος – Το δραματικό τηλεφώνημα στην αστυνομία, «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει»

tsipras_zoi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Καυστικός Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου- «Νάρκισσος, γελοιοποίησε το κοινοβούλιο, μετάνιωσα γι’ αυτήν»

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» πρόοδο στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Τηλεδιάσκεψη των ηγετων της ΕΕ, γρίφος η στάση της Μόσχας

david-cameron_1311_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Nτέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

