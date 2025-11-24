Ρωσία: Κατέρριψε 93 ουκρανικά drones τη νύχτα – Στόχος ήταν η περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν 93 ουκρανικά drones σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας αλλά και πάνω από τη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, τα drones καταρρίφθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της χώρας, με τα 45 εξ αυτών να εξουδετερώνονται στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ, η οποία έχει γίνει συχνός στόχος επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Επιπλέον, ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν drones και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα καθώς και την Αζοφική Θάλασσα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς από τα συντρίμμια, ενώ δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά σχετικά με τη νέα αυτή σειρά επιθέσεων.

