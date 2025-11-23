search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 00:55
ΚΟΣΜΟΣ

23.11.2025 21:48

Ρούμπιο: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία, έχουμε θεμελιώδες έγγραφο

23.11.2025 21:48
Η στάση της Ευρώπης απέναντι στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, φαίνεται πως έφερε αποτέλεσμα.

Οι πολύωρες συνομιλίες στη Γενεύη έπεισαν τον Μάρκο Ρούμπιο πως το σχέδιο των ΗΠΑ ήταν απαγορευτικό για την Ουκρανία και ο ΥΠΕΞ δήλωσε πως έγιναν αλλαγές στο σχέδιο και ότι έχει πάρει πλέον τη τελική του μορφή αφήνοντας σαφώς πιο ικανοποιημένους το Κίεβο και την Ευρώπη.

Οι επαφές που είχε με τους ευρωπαίους αξιωματούχους ήταν κατά τον ίδιο «οι πιο παραγωγικές και ουσιαστικές» από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Μετά τη συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία υπό τον Αντρίι Γερμάκ, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να προχωρήσυν σε τροποποιήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Έχουμε πλέον ένα ισχυρό τελικό κείμενο, χτισμένο πάνω στις εισφορές όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Εξετάσαμε αρκετά σημεία ένα προς ένα και υπήρξε πραγματική πρόοδος. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες επέστρεψαν στα γραφεία τους για να ενσωματώσουν τις ουκρανικές προτάσεις και να «φέρουν τις θέσεις ακόμη πιο κοντά».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απομένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα σε ότι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι στόχος της διαβούλευσης ήταν να περιοριστούν τα σημεία που υπήρχαν διαφωνίες και αυτό φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά.

Ο επικεφαλής του State Department επανέλαβε ότι στόχος είναι να έχει επιτευχθεί συμφωνία έως την Πέμπτη, ημέρα που έχει θέσει ως διορία ο Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Αντρίι Γερμάκ εκπροσωπόντας τον Ζελένσκι, επιβεβαίωσε το εποικοδομητικό κλίμα των συνομιλιών. Ο διευθυντής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας μίλησε για μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση, τονίζοντας ότι η διαδικασία κινείται προς μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις ΗΠΑ, απευθύνοντας προσωπικό ευχαριστώ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, οι αμερικανικές, ουκρανικές και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν τις εργασίες τις επόμενες ώρες και ημέρες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής πρότασης που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια ευρύτερη συμφωνία.

Να σημειωθεί πως η Ευρώπη είχε έτοιμο στη Γενεύη ένα διαφορετικό πλάνο για την λήξη του πολέμου, με 8 σημεία στα οποία ουσιαστικά ζητούσε αναπροσαρμογή ορισμένων σημείων που ήταν μη αποδεκτά.

