Reuters: Αυτά είναι τα 8 σημεία της αντιπρότασης της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία 

Οι Ευρωπαίοι έχουν έτοιμη την αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Reuters προχώρησε στην αποκάλυψη των 8 σημείων στα οποία η Ευρώπη διαφωνεί επί της ουσίας με τις ΗΠΑ θεωρώντας πως το πλάνο του Τραμπ είναι επί της ουσίας τιμωρητικό για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, το ευρωπαϊκό σχέδιο περιλαμβάνει:

Τη μείωση του ουκρανικού στρατού στους 800.000 στρατιώτες, σε περίοδο ειρήνης (αντί 600.000 που προτείνει ο Τραμπ) Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην τοποθετήσει μόνιμα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, ή στρατεύματα υπό τη διοίκησή του, σε περίοδο ειρήνης. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα είναι τοποθετημένα σε αεροδρόμια και βάσεις της Πολωνίας. Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις που θα αντανακλούν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία θα ενισχυθεί οικονομικά μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα, έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε. Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει εδάφη μέσω στρατιωτικών μέσων. Η διαπραγμάτευση για τα εδάφη θα ξεκινήσει μόλις τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις και από το σημείο που βρίσκεται η γραμμή του μετώπου. Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό διάστημα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Διαβάστε επίσης:

Ερντογάν: «Αύριο θα μιλήσω με τον Πούτιν για την Ουκρανία»

Χρυσό ρολόι τσέπης από επιβάτη του «Τιτανικού» πουλήθηκε για 2 εκατ. ευρώ

Οργή Τραμπ κατά Ζελένσκι και Ευρώπης εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Mηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας»